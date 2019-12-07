Руководитель тушения пожара в «Зимней вишне» вышел из СИЗО

Бывшего руководителя первого отряда Федеральной противопожарной службы по региону Андрея Бурсина, обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», выпустили из СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

Андрею Бурсину была избрана мера пресечения в виде «запрет определенных действий». Ранее мы писали, что под арестом начальник противопожарной службы был госпитализирован из камеры следственного изолятора после попытки суицида.

Суд освободил из-под стражи Андрея Бурсина и еще троих фигурантов дела. Андрея Бурсина обвиняют в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, он прибыл на место происшествия первым и не организовал надлежащее управление гарнизоном и разведку помещений.





Начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин вышли из СИЗО 26 октября, так как суд начал рассматривать их уголовные дела раньше, чем дело Андрея Бурсина.

Мера пресечения изменена судом на более мягкую, так как они обвиняются в совершении преступлений средней степени тяжести и не могут содержаться под стражей более полугода с момента поступления дела в суд.





Суд по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» начался 16 мая. Фигурантами дела являются бывший генеральный директор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова, технический директор торгового центра Георгий Соболев, управляющая ТЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин. Их содержание под стражей продлили до 26 января 2020 года.



Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», который был построен на базе бывшей кондитерской фабрики, произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.





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