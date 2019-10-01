Руководитель «ТомскРТС»: «Дворы заасфальтировали, а внизу лежат гнилые сети»

Руководитель «ТомскРТС» Сергей Панасюк на очередном заседании гордумы отчитался за ремонт тепловых сетей и ответил на вопросы депутатов. Он рассказал, что в этом году рост повреждений на трубах увеличился на 23 %.

«Эксплуатация тепловых сетей составляет 25 лет. В этом году мы планово переложили 5 километров 200 метров. Все наши мероприятия согласовывают, деятельность компании полностью прозрачна. На сегодняшний день рост установленных повреждений повысился на 23 % на муниципальных сетях. То, что было построено в советский период, рассыпается на глазах. Пример – Мокрушинский район. Нам в этом году «повезло», мы продали транзитную магистраль и купили новые трубы, которые уже закопали в землю. 100 миллионов потратили на благоустройство», — сказал Сергей Панасюк.





Он добавил, что для того, чтобы полностью заменить все трубы, городу необходимо 11 миллиардов.





«Мы понимаем, что этих денег не будет никогда. Вот дворы заасфальтировали, но внизу лежат гнилые сети. Необходимо делать какие-то программы по плановому ремонту сетей. Не стоит все сваливать на потребителя, на тарифы».





В настоящее время, по словам Панасюка, без отопления остается 261 дом.





В свою очередь заместитель по инженерной структуре Александр Карпанин в своем докладе рассказал, в каких социальных объектах пока нет тепла.





«Нет отопления в школе № 5, буквально в обед было подключено здание Гуманитарного лицея. Также к теплу подключены все студенческие общежития. В одном общежитии нет ГВС из-за ремонта. Кроме того, в этом году, по сравнению с аналогичными периодами, выявлено больше повреждений при запуске, чем в прошлом году. По результатам проверок было вынесено решений на 116 тысяч рублей».





Добавим, что депутаты решили принять поправки, согласно которым администрация будет нести ответственность за качество благоустройства при ликвидации раскопок. В настоящее время главы районов не расписываются в актах приемки качества благоустройства.





Напомним, отопительный сезон стартовал с 24 сентября. Предприятиям-поставщикам тепловой энергии рекомендовано начать подачу теплоносителя для подключения внутридомовых инженерных систем. Главам районов поручено взять под контроль включение инженерных систем потребителей тепловой энергии. Томичи, в чьих домах еще не подано отопление, могут по всем вопросам обратиться в свою управляющую компанию или жилищную организацию. Ранее также сообщалось, что остаются не подключенными к теплу более 300 домов.