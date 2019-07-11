РПЦ выпустила рекомендации по работе с веганами, скейтерами и волонтерами

Священный синод Русской православной церкви разработал рекомендации для своих приходов по работе с молодежью, состоящей в различных субкультурах. Об этом пишет Бумага со ссылкой на документ, опубликованный на сайте патриархата РПЦ.

РПЦ отметила, что «классические» субкультуры (готы, эмо и панки) маргинализируются, и сейчас среди молодежи развиваются новые субкультуры.





Синод выделил четыре основных тренда в современных молодежных субкультурах:ЗОЖ (к тренду относят веганов, вегетарианцев, спортсменов); аскетизм (в том числе из заботы об экологии или увлечения DIY); экстрим (к тренду относят скейтеров, руферов, сталкеров и так далее); волонтерство (для примеров приведены организации «LizaAlert» и «Старость в радость»).





Также РПЦ пишет, что «существует общий для всех городов набор молодежных практик». К нему отнесли велосипедистов, геймеров, футбольных фанатов, а также «любителей настольных игр и гаджетов (гики)».





Синод порекомендовал работать с представителями субкультур аккуратно и доброжелательно, не оттолкнуть их, завязать с ними уважительный диалог и в конечном итоге «стать проводником проповеди Евангельских истин» и привести их ко Христу.





Определить, к какой субкультуре относит себя человек, РПЦ рекомендовала по внешнему виду — стилю одежды и поведения, специальной атрибутике, определенной интонации, самоназванию, музыкальным, литературным, политическим предпочтениям и так далее.







Также в РПЦ отметили, что интерес к субкультурам зачастую возникает при определенной ситуации в жизни молодого человека. К таким ситуациям они отнесли: отсутствие полноценной традиционной социализации (например, неблагополучные отношения с родителями и/или сверстниками); резкие изменения в привычном укладе жизни (развод родителей, смерть кого-то из близких, переезд семьи, изменение статуса или материального положения) и инфантилизм.