РПЦ раскритиковала новый закон о домашнем насилии

В частности, считают в РПЦ, проект закона «противоречит общепризнанным правовым принципам разумности, справедливости и равенства», а его применение на практике «может привести и приведет к грубому и массовому нарушению прав граждан и семей».

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви призвала не принимать законопроект о домашнем насилии. В заявлении, опубликованном комиссией , в частности, говорится, что законопроект «содержит целый ряд правовых дефектов, что делает его принятие недопустимым».

По мнению православной церкви, закон нарушает: право на неприкосновенность жизни, личную и семейную тайну, право на защиту информации о частной жизни граждан и семей, право на частную собственность и свободу пользования ею (включая право не подвергаться лишению собственности иначе, чем по решению суда), право на жилище, право на свободное воспитание детей родителями в соответствии со своими убеждениями и национальными традициями и так далее.





«Законопроект создает условия для разжигания внутрисемейных конфликтов, в частности, «бракоразводных войн» (в которых положения аналогичных законов широко используются в зарубежных странах), — говорится в заявлении. — Предлагаемые им подходы и его расплывчатые нормы неизбежно поведут к уничтожению нормальных семейных и родственных отношений, природа которых предполагает опору на взаимное доверие и уважение. Создается ситуация, когда каждый сможет в любой момент, без реальных оснований, воспользоваться возможностями системы «профилактики семейно-бытового насилия» против своих близких. В такой ситуации межличностными отношениями начинают править не доверие и взаимопомощь, не любовь и уважение, а взаимный страх и подозрительность. Все, что сказано или сделано в семье, между близкими людьми, в любой момент может быть использовано ими друг против друга. Такая ситуация разрушительна для семейного образа жизни и традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей».





Недавно Совет Федерации опубликовал на своем сайте проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. Согласно документу, общественные организации, занимающиеся такой профилактикой, обяжут участвовать в примирении жертвы и агрессора. Кроме того, медиков, которые зафиксировали побои у жертвы домашнего насилия, заставят обращаться в полицию. Версию законопроекта, опубликованную Советом Федерации, раскритиковали принимавшие участие в разработке документа представители общественных организаций. Представленную редакцию законопроекта они назвали «результатом заигрываний с радикальными консервативными группами».





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