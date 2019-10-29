Розыгрыш фотосессии с леопардом возмутил томских зоозащитников
Томская фотостудия «Gera» запустила в Инстаграме розыгрыш фотосессии с живым персидским леопардом. Некоторых томичей такой конкурс возмутил: они уверены, что перед съемкой животному вкалывают транквилизатор.
«Фотограф настаивает, что животное не будет находиться под действием седативов, но будем честны! Какой коммерсант пойдет на риск? Все, кто пытался сфотографировать своего питомца, знают, как это тяжело, а тут животное не домашнее, — рассказала ТВ2 томичка Вера Богданец. — Такая фотосессия для него будет гарантированным стрессом. А отношение к вымирающему животному исключительно как к атрибуту дорогой фотосессии взращивает в людях безразличие и жестокость. Потому что неумение и нежелание поставить себя на место того, кому плохо, приводит к бесчеловечности и кошмарным поступкам».
Вера добавила, что выразила возмущение в комментариях под постом розыгрыша в Инстаграме. Однако комментарий девушки стерли, а аккаунт фотостудии Gera добавил ее в «черный список».
Многие люди писали похожие комментарии, но мне пишут, что их просто стерли, — возмущается Вера Богданец. — А одной из возмутившихся девочек даже присвоили номер для участия в жеребьевке, что выглядит как откровенный плевок в лицо.
Организаторы фотосессии объяснили ТВ2, что негативные комментарии под постом они удалили, потому что это мешало проведению конкурса. К тому же, по их словам, среди сообщений появились маты и оскорбления.
«Сегодня мы заметили реакцию в Инстаграме. Через час-полтора мы соберем команду и будем принимать какое-то решение по этому поводу, — прокомментировал ТВ2 сотрудник фотостудии Петр Бусов. — Не очень приятно слушать все эти высказывания. Конкурс длится два дня, в первый день все было хорошо. А вот сегодня утром как будто по команде пошли негативные отзывы. Мы их удалили, потому что под постом идет розыгрыш и все, кто оставляет комментарии, в него попадают. К тому же там появились маты, оскорбления и тому подобное, а для нас это неприемлемо. В одном из постов был конкретный вопрос, мы на него ответили. Но людям это вообще не интересно, они не верят и считают, что это издевательство над животными».
Петр добавил, что уже давно знает семью дрессировщиков, у которых живет леопард, и уверен в хорошем отношении к животному. По его словам, леопард не раз участвовал в съемках, а их организаторы обходились без успокоительного.
Мы видели его портфолио, видели само животное. В цирке он уже не работает, ездит с труппой и живет своей жизнью, — уверяет Петр Бусов. — К безопасности мы относимся серьезно, и с этим настолько хорошо, что дрессировщик готов леопарда привести в детский сад. То, что люди пишут про транквилизаторы — полный бред, этого вообще нет.
В итоге студия приняла решение отказаться от фотосессии с животным.
Персидский, или иранский леопард — один из самых крупных видов леопарда. Максимальная длина тела этого хищника достигает 1,8 метра, высота в холке — около 0,75 метра. Животное внесено в список Международного союза охраны природы как вид, находящийся на грани вымирания.
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