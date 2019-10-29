Розыгрыш фотосессии с леопардом возмутил томских зоозащитников

«Фотограф настаивает, что животное не будет находиться под действием седативов, но будем честны! Какой коммерсант пойдет на риск? Все, кто пытался сфотографировать своего питомца, знают, как это тяжело, а тут животное не домашнее, — рассказала ТВ2 томичка Вера Богданец. — Такая фотосессия для него будет гарантированным стрессом. А отношение к вымирающему животному исключительно как к атрибуту дорогой фотосессии взращивает в людях безразличие и жестокость. Потому что неумение и нежелание поставить себя на место того, кому плохо, приводит к бесчеловечности и кошмарным поступкам».

Многие люди писали похожие комментарии, но мне пишут, что их просто стерли, — возмущается Вера Богданец. — А одной из возмутившихся девочек даже присвоили номер для участия в жеребьевке, что выглядит как откровенный плевок в лицо.

Организаторы фотосессии объяснили ТВ2, что негативные комментарии под постом они удалили, потому что это мешало проведению конкурса. К тому же, по их словам, среди сообщений появились маты и оскорбления.





«Сегодня мы заметили реакцию в Инстаграме. Через час-полтора мы соберем команду и будем принимать какое-то решение по этому поводу, — прокомментировал ТВ2 сотрудник фотостудии Петр Бусов. — Не очень приятно слушать все эти высказывания. Конкурс длится два дня, в первый день все было хорошо. А вот сегодня утром как будто по команде пошли негативные отзывы. Мы их удалили, потому что под постом идет розыгрыш и все, кто оставляет комментарии, в него попадают. К тому же там появились маты, оскорбления и тому подобное, а для нас это неприемлемо. В одном из постов был конкретный вопрос, мы на него ответили. Но людям это вообще не интересно, они не верят и считают, что это издевательство над животными».





Петр добавил, что уже давно знает семью дрессировщиков, у которых живет леопард, и уверен в хорошем отношении к животному. По его словам, леопард не раз участвовал в съемках, а их организаторы обходились без успокоительного.