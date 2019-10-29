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29 октября,
2019
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Розыгрыш фотосессии с леопардом возмутил томских зоозащитников

Роман Чертовских
Роман Чертовских
4 часа назад

Томская фотостудия «Gera» запустила в Инстаграме розыгрыш фотосессии с живым персидским леопардом. Некоторых томичей такой конкурс возмутил: они уверены, что перед съемкой животному вкалывают транквилизатор.

Розыгрыш фотосессии с леопардом возмутил томских зоозащитников
Фото: www.instagram.com/p/B4HmGEjHvxJ/

«Фотограф настаивает, что животное не будет находиться под действием седативов, но будем честны! Какой коммерсант пойдет на риск? Все, кто пытался сфотографировать своего питомца, знают, как это тяжело, а тут животное не домашнее, — рассказала ТВ2 томичка Вера Богданец. — Такая фотосессия для него будет гарантированным стрессом. А отношение к вымирающему животному исключительно как к атрибуту дорогой фотосессии взращивает в людях безразличие и жестокость. Потому что неумение и нежелание поставить себя на место того, кому плохо, приводит к бесчеловечности и кошмарным поступкам».


Вера добавила, что выразила возмущение в комментариях под постом розыгрыша в Инстаграме. Однако комментарий девушки стерли, а аккаунт фотостудии Gera добавил ее в «черный список». 

Многие люди писали похожие комментарии, но мне пишут, что их просто стерли, — возмущается Вера Богданец. — А одной из возмутившихся девочек даже присвоили номер для участия в жеребьевке, что выглядит как откровенный плевок в лицо.

Организаторы фотосессии объяснили ТВ2, что негативные комментарии под постом они удалили, потому что это мешало проведению конкурса. К тому же, по их словам, среди сообщений появились маты и оскорбления. 


«Сегодня мы заметили реакцию в Инстаграме. Через час-полтора мы соберем команду и будем принимать какое-то решение по этому поводу, — прокомментировал ТВ2 сотрудник фотостудии Петр Бусов. — Не очень приятно слушать все эти высказывания. Конкурс длится два дня, в первый день все было хорошо. А вот сегодня утром как будто по команде пошли негативные отзывы. Мы их удалили, потому что под постом идет розыгрыш и все, кто оставляет комментарии, в него попадают. К тому же там появились маты, оскорбления и тому подобное, а для нас это неприемлемо. В одном из постов был конкретный вопрос, мы на него ответили. Но людям это вообще не интересно, они не верят и считают, что это издевательство над животными». 


Петр добавил, что уже давно знает семью дрессировщиков, у которых живет леопард, и уверен в хорошем отношении к животному. По его словам, леопард не раз участвовал в съемках, а их организаторы обходились без успокоительного. 

Мы видели его портфолио, видели само животное. В цирке он уже не работает, ездит с труппой и живет своей жизнью, — уверяет Петр Бусов. — К безопасности мы относимся серьезно, и с этим настолько хорошо, что дрессировщик готов леопарда привести в детский сад. То, что люди пишут про транквилизаторы — полный бред, этого вообще нет.

В итоге студия приняла решение отказаться от фотосессии с животным.

Персидский, или иранский леопард — один из самых крупных видов леопарда. Максимальная длина тела этого хищника достигает 1,8 метра, высота в холке — около 0,75 метра. Животное внесено в список Международного союза охраны природы как вид, находящийся на грани вымирания. 

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