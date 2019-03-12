Ространснадзор выявил многочисленные нарушения в безопасности томского аэропорта
Ространснадзор обнаружил в деятельности ООО «Аэропорт Томск» многочисленные нарушения в сфере безопасности. Об этом сообщает Интерфакс.
В конце февраля ведомство провело проверку аэропорта и выявило, что на контрольно-пропускном пункте № 2 (для допуска в зону транспортной безопасности машин) нет металлических ворот с интегрированными системами и средствами сигнализации и контроля доступа. Также на входе в пункты досмотра пассажиров внутренних воздушных линий не исключена возможность наблюдения посторонними лицами процесса досмотра.
Персонал аэропорта, сотрудники пограничных и таможенных органов допускаются в зону транспортной безопасности аэропорта не через КПП с использованием технических средств досмотра, а через входные двери на первом и втором этажах аэровокзала. Также служба авиационной безопасности не оснащена служебным оружием, а в камере хранения аэропорта отсутствуют стационарные технические средства досмотра. Кроме того, ряд сотрудников, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности, не аттестованы в соответствии с федеральным законом «О транспортной безопасности».
Вдоль ограждения аэропорта с внутренней стороны не проложена дорога с искусственным покрытием по части периметра, а высота ограждения территории аэропорта составляет 1,5 метра (за исключением некоторых участков).
Ространснадзор предписал устранить все нарушения до 13 сентября.
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