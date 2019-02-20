Росстат: Реальные доходы россиян продолжают падать

При этом реальных доходы населения продолжили сокращаться на 1,3% в год. Показатель прошлого года — 0,2% с учетом выплат по 5000 рублей пенсионерам в январе 2017 года.

Реальные зарплаты россиян в январе 2019 года практически не выросли. По сравнению с январем 2017 года их рост составил всего 0, 2%. Такие данные опубликовал Росстат.

«Это самое долгое снижение доходов в новейшей истории России, замечал директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Доходы населения сократились, несмотря на рост реальных зарплат на 6,8% благодаря увеличению зарплат бюджетников накануне президентских выборов в марте и повышению МРОТа. Но электоральный цикл, а вместе с ним и ускоренный рост зарплат бюджетников закончились, замечала Орлова. Годовые темпы роста реальных зарплат замедлились с 11% в январе 2018 г. до 2,5% в декабре», — пишут «Ведомости».

Реальные зарплаты практически не растут и могут уйти в отрицательную область в 1 квартале 2019 года, считает главного эксперта «Норд банка» Татьяна Евдокимова, мнение которой приводит издание.





По мнению экспертов издания, поддержать доходы в 2019 году может обещанное повышение пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1000 рублей и индексация крупными компаниями зарплат сотрудников. Все эти меры могут дать рост 1 — 1,5%. В течение 2019 года доходы продолжат падать за счет ускорения инфляции, ростом налогов, жесткой бюджетной политикой.





Издание отмечает, что в первой версии отчета Росстата отсутствовала информация о реальных доходах населения, позже ведомство дополнило документ этими данными.





Добавим, снижение реальных доходов населения Томской области на 0,1% прогнозировали эксперты Финансового университета при правительстве. По данным экспертов, в 2019 году на 6,5 процента могут вырасти реальные доходы населения в Крыму. На 5,2 процента — в Севастополе. От 2,3 до 2,6 процента — Самарской, Ленинградской, Костромской и Орловской областях. В Чечне рост реальных доходов составит 1,5%, в Новосибирской области — 1%, Кемеровской — 0,9%, Иркутской — 0,3%.





По данным Томскстата, с января по октябрь 2018 года реальные доходы населения сократились на 2%. Власти региона прогнозируют, что в 2019 году темпы роста зарплаты замедлятся. В качестве причины они называют приравнивание МРОТ к размерам прожиточного минимума и перенос сроков индексации бюджетникам (повышение пройдет 1 октября, а не с 1 января, как в 2018 году).





При этом, к 2021 году величина заработной платы в Томской области по оценкам властей должна достигнуть 47,2 тыс. рублей.

