Росстат посчитал, сколько человек получают 1 млн рублей в месяц

Росстат назвал количество россиян с официальной зарплатой свыше 1 млн рублей. Об этом исследовании пишет РБК . 11 287 граждан России ежемесячно зарабатывают более одного миллиона рублей.

Росстат проводит исследование работников, которые получают миллион рублей в месяц, уже второй год. С 2017 года число миллионеров выросло на 38 %, пишет РБК.





Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн рублей трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек.





Больше всего денег получают представители культуры и спорта (5,8 млн рублей), сотрудники сферы прочих услуг (3,7 млн рублей) и на производстве нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств (2,7 млн).





РБК отмечает, что в статистике Росстата не представлены зарплаты россиян, занятых в теневом секторе.





В России зарабатывают от 33 тысяч до 40 тысяч рублей всего лишь 2,6 миллиона россиян. Более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11 280 руб. в месяц.





По данным Томскстата, средняя зарплата по региону равна 42 тысячи рублей.