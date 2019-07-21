Росстат посчитал, сколько человек получают 1 млн рублей в месяц
Росстат назвал количество россиян с официальной зарплатой свыше 1 млн рублей. Об этом исследовании пишет РБК. 11 287 граждан России ежемесячно зарабатывают более одного миллиона рублей.
Росстат проводит исследование работников, которые получают миллион рублей в месяц, уже второй год. С 2017 года число миллионеров выросло на 38 %, пишет РБК.
Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн рублей трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек.
Больше всего денег получают представители культуры и спорта (5,8 млн рублей), сотрудники сферы прочих услуг (3,7 млн рублей) и на производстве нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств (2,7 млн).
РБК отмечает, что в статистике Росстата не представлены зарплаты россиян, занятых в теневом секторе.
В России зарабатывают от 33 тысяч до 40 тысяч рублей всего лишь 2,6 миллиона россиян. Более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11 280 руб. в месяц.
По данным Томскстата, средняя зарплата по региону равна 42 тысячи рублей.
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