Российско-немецкий дом собирает «живой» архив

«Живой» архив немецких диалектов собрал Российско-немецкий дом совместно с учеными ведущих вузов Томска и Новосибирска. Проект «Диалекты» – это единственный в своем роде онлайн-ресурс, который предоставляет всем желающим доступ к систематизированному каталогу аудио- и видеозаписей диалектной речи российских немцев.

Согласно переписи населения 2010 года в Томской области проживает около 9000 немцев, что составляет менее одного процента от всех жителей региона. Вместе с тем немцы входят в четвёрку наиболее многочисленных этносов (после русских, татар и украинцев), представленных в области. Около 20% немцев, населяющих Томскую область, согласно данным этой же переписи, владеют немецким языком. Однако большинство из них знает только его литературную форму, и лишь некоторые немцы говорят на родных диалектах.

Сегодня российские немцы говорят на самых разных языках мира. Это русский язык, современный немецкий литературный язык, английский язык, языки народов бывших советских республик и т.д. Однако исконными для российских немцев языковыми формами являются немецкие диалекты, которые «прибыли» вместе с первыми колонистами в Россию более 250 лет назад. Эти диалекты функционировали долгое время в отрыве от метрополии, т.е. в изоляции от основного континуума распространения немецкого языка. И в итоге обособленного развития они превратились в уникальные языковые образования, которые отличаются и от немецкого литературного языка, и не идентичны немецким диалектам, на которых говорят жители современной Германии и Австрии», - говорит научный координатор проекта, доцент, кандидат филологических наук Олег Анатольевич Александров.

Авторы проекта обращаюся ко всем с просьбой помочь пополнить этот уникальный архив. Они просят поговорить со своими родными, записать их речь на смартфон или снять на видео. Интересны для создателей и текстовые форматы – письма, дневники, песенники и пр. Материалы с развернутыми пояснениями об авторстве и месте можно прислать по электронной почте dialekty.rnd@gmail.com.





Создание открытого архива языка российских немцев стало возможно благодаря поддержке Ассоциации общественных объединений «Международный союз немецкой культуры» в рамках Программы поддержки российских немцев в соответствии с решением Российско-Германской Межправительственной комиссии по вопросам российских немцев.