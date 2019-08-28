Российским учителям разрешили публиковать в соцсетях фото в купальниках

Министерство просвещения и Общероссийский профсоюз работников образования отредактировали типовой кодекс этики педагогических работников, сообщают «Известия». В отличие от прежнего текста, утвержденного в 2014 году, в новом кодексе впервые говорится о правилах поведения учителей в интернете.

В частности, учителям предложено не распространять информацию, которая может причинить вред здоровью и развитию детей. Речь о порнографии, употреблении алкоголя и наркотиков, способах самоубийства и использовании нецензурной брани.





В документе также появился новый взгляд на дресс-код. Учитель теперь не должен «соответствовать общепринятому деловому стилю», а имеет право «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы». Ни слова про запрет размещения в Сети фотографий в купальниках в документе нет.





Напомним, барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову, которая выложила в Сеть фото в купальнике, сначала вынудили уволиться из школы, а потом она нашла новое место работы в сфере допобразования. В поддержку уволенной учительницы в интернете был запущен флешмоб #учителятожелюди.