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28 августа,
2019
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Новости

Российским учителям разрешили публиковать в соцсетях фото в купальниках

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Министерство просвещения и Общероссийский профсоюз работников образования отредактировали типовой кодекс этики педагогических работников, сообщают «Известия». В отличие от прежнего текста, утвержденного в 2014 году, в новом кодексе впервые говорится о правилах поведения учителей в интернете.

Российским учителям разрешили публиковать в соцсетях фото в купальниках

В частности, учителям предложено не распространять информацию, которая может причинить вред здоровью и развитию детей. Речь о порнографии, употреблении алкоголя и наркотиков, способах самоубийства и использовании нецензурной брани.


В документе также появился новый взгляд на дресс-код. Учитель теперь не должен «соответствовать общепринятому деловому стилю», а имеет право «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы». Ни слова про запрет размещения в Сети фотографий в купальниках в документе нет.


Напомним, барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову, которая выложила в Сеть фото в купальнике, сначала вынудили уволиться из школы, а потом она нашла новое место работы в сфере допобразования. В поддержку уволенной учительницы в интернете был запущен флешмоб #учителятожелюди.

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