Российские врачи выйдут на митинг против развала медицины

Онкологи выпустили видеоообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медицинских работников «Альянс врачей». В ролике детские онкологи из центра Блохина обращаются с просьбой ко всем врачам и пациентам выйти на всероссийскую согласованную массовую акцию протеста. Они требуют прекратить развал медицины в стране.

Конфликт связан с массовыми увольнениями онкологов из-за руководства Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина в Москве. В своем обращении врачи говорят о готовности увольнения, если не будут выполнены их требования.





«Мы очень рассчитываем на вашу поддержку, ведь онкология — тяжелейшая болезнь, которая может коснуться каждого. То, что происходит сейчас, в связи с массовым увольнением онкологов и развалом онкологической службы и медицины может обернуться горем для многих людей... Мы больше не можем работать, когда наш налаженный лечебный процесс разрушает вновь назначенное руководство (центра Блохина — прим. редакции). Самые простые требования о справедливой зарплате для медиков не были выполнены. «...» Мы протестуем против обесценивания уникальных врачей...», — говорится в видеообращении.