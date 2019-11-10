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10 ноября,
2019
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Российские врачи выйдут на митинг против развала медицины

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Онкологи выпустили видеоообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медицинских работников «Альянс врачей». В ролике детские онкологи из центра Блохина обращаются с просьбой ко всем врачам и пациентам выйти на всероссийскую согласованную массовую акцию протеста. Они требуют прекратить развал медицины в стране.

Конфликт связан с массовыми увольнениями онкологов из-за руководства Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина в Москве. В своем обращении врачи говорят о готовности увольнения, если не будут выполнены их требования.  


«Мы очень рассчитываем на вашу поддержку, ведь онкология — тяжелейшая болезнь, которая может коснуться каждого. То, что происходит сейчас, в связи с массовым увольнением онкологов и развалом онкологической службы и медицины может обернуться горем для многих людей... Мы больше не можем работать, когда наш налаженный лечебный процесс разрушает вновь назначенное руководство (центра Блохина — прим. редакции). Самые простые требования о справедливой зарплате для медиков не были выполнены. «...» Мы протестуем против обесценивания уникальных врачей...», — говорится в видеообращении. 

В России исчезают базовые лекарственные препараты для лечения онкологических больных. Об этом сообщает «Новая газета». 


«В России пропал препарат онкаспар, который нужен для лечения острого лимфолейкоза и некоторых лимфом. В России лимфолейкозом заболевают примерно 2000 человек в год, большинство из них дети, — пишет в Facebook бывший директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова. — Это самое излечимое детское онкозаболевание. «…» Но вот теперь онкаспара нет. Для крупных федеральных клиник лекарство ввозит наш фонд. Во многих регионах перешли на «старые» версии протоколов».


Врачи и пациенты планируют выйти на массовые пикеты по всей стране 30 ноября в 14:00


Профсоюз «Альянс врачей» был создан после начала массовых увольнений в московском НИИ глазных болезней в апреле 2018 года. Главная задача — борьба за права медработников и пациентов.


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