Российские кинологи подарят щенка Даниле Сафронову

Российская кинологическая федерация подарит щенка подростку Даниле Сафронову, на которого завели уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ за удар по машине, насмерть сбившей его собаку. Данилу обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Водитель подал заявление в суд, оценив материальный ущерб для машины стоимостью больше миллиона рублей в 14 тысяч. Даниле грозит штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы сроком на два года.

Как стало известно ТВ2, представители Российской кинологической федерации планируют прилететь с щенком в Томск из Москвы и торжественно подарить собаку семье Сафроновых. Столичные кинологи пока держат в тайне, какую породу выбрал Данила Сафронов. Известно, что родители собаки из питомника кинологической федерации стали победителями в своей породе на чемпионате мира, проходившем в России в 2016 году.

По новому закону о бережном отношении с животными собака должна выгуливаться на поводке, — рассказал ТВ2 представитель российской кинологической федерации Артур Гроховский. — Мы несколько недель назад предложили семье Сафроновых подарить щенка. Но Данила должен пообещать, что будет обращаться с собакой по всем правилам. Подробности пока не буду раскрывать, скажу, что родители щенка — победители мировых соревнований с шикарной родословной. Стоимость собаки я не могу комментировать.

Сотрудники кинологической федерации договорились с томскими коллегами: чтобы подарить щенка подростку, Данила должен пройти специальные курсы в кинологическом центре «Спринт» .

Занятия с Данилой начнутся, когда привезут собаку в Томск, — отметила тренер кинологического центра «Спринт» Екатерина Фризоргер. — Щенок должен адаптироваться к новому месту, нужно посмотреть, проставлены ли все прививки. А потом уже приступать к тренировкам. Мы пройдем общий курс дрессировки, в который входят все базовые навыки.

Что содержит текст закона о правильном обращении с животными, как он отразится на обычных гражданах, устраивает ли он зоозащитников, исполним ли он в наших реалиях – об этом читайте в материале ТВ2.





Добавим, Российская кинологическая федерация объединяет около пяти миллионов собаководов и считается крупнейшей кинологической организацией и единственной в России, которая выдает международные родословные собакам.





Напомним, Дело Данилы Сафронова вызвало широкий общественный резонанс. Зоозащитники написали петиции на сайте Change.org с требованием прекратить уголовное дело Данилы Сафронова. На 14 октября одна из петиций набрала больше 224 тысяч подписей.





Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова написала в прокуратуру Томской области с просьбой о прекращении уголовного преследования Данилы Сафронова. Также запрос в прокуратуру написали еще несколько человек. Как ранее рассказывало ТВ2, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил расследование по «делу Сафронова» на контроль в центральном аппарате ведомства.





Как ранее писало ТВ2, 12 сентября в мировом суде Ленинского района состоялось предварительное слушание уголовного дела по части 1 статьи 167 УК РФ над 16-летним подростком, обвиняемом в умышленном повреждении чужого имущества. Суд отправил дело на прокурорскую проверку.





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