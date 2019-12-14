Российские дизайнеры создадут в Томске проекты будущего

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В Москве состоялась церемония награждения дизайн-проектов Lexus Design Award Russia Top Choice. Лучшие проекты, представленные на конкурсе, будут поддержаны командой Сибирского центра дизайна при Томском государственном университете, рассказывает корреспондент ТВ2 Вячеслав Балашев.

Фото: Lexus Design Awards

Lexus Design Award — международный конкурс дизайнеров и деятелей искусства, в котором ежегодно участвуют более тысячи молодых дизайнеров, стремящихся воплотить новые идеи в жизнь. Технологии, поддерживаемые Lexus Design Awards, позволяют решить проблемы с экологией и здоровьем людей.

На входе строгий фейс-контроль, секьюрити в дорогих костюмах пристально смотрели на прибывающих гостей. Соблюдение дресс-кода на мероприятии обязательно. В холле разместились стенды с работами победителей конкурса 2018 года, тематика работ различная.

Фото: Вячеслав Балашев

Проект Антона Самсонова и Владимира Гололобова Eye Light — уличный столб света для нерегулируемых пешеходных переходов с датчиками движения и проектором. Датчик движения реагирует на подходящего пешехода и проецирует знак пешеходного перехода на дорогу, дополнительно предупреждая водителя о приближающемся пешеходе.

Я и мой коллега Владимир – автомобильные дизайнеры по образованию, поэтому участие в этом конкурсе — профиль нашей деятельности, — рассказывает участник конкурса Антон Самсонов. — В этом году мы представляем цоколь с активным шумоподавлением, технология известная, но нигде не используется. На этапе продумывания идеи я вспомнил, что меня бесит в Москве — постоянный шум, поэтому фильтрация шумов — очень важная задача для техники. Наш цоколь позволяет фильтровать лишние шумы и включаться только от определенных звуков.

Жюри конкурса состоит из именитых деятелей в области дизайна, технологий, культуры и искусства. До начала церемонии награждения удалось поговорить с одним из основателей Московского музея дизайна, искусствоведом, автором книг и документальных фильмов о дизайне Александрой Саньковой. Она рассказала о критериях оценки работ и о конкурсе.

Что самое важное при оценке работ?

«Цель конкурса - изменение мира в лучшую сторону, – говорит Александра Санькова. — Я отсекала проекты, в которых нет практичности, там, где затронуты только красота и стиль, они красивы, но, к сожалению, бесполезны. Я рассматривала работы, которые функциональны».

Каким проектам вы отдали предпочтение в этом году?

«Сейчас самая острая проблема в России — переработка мусора. Дизайнеры могут придумать много применений для вторичного сырья. Поэтому я голосовала за проекты, которые решают эту проблему».

Какая работа вам больше всего понравилась?

«Понравилась работа девушки, которая сделала прототип пресса для пластика, она придумала технологию, как эффективно спекать пластик, и все это своими руками, с помощью друзей, на коленках в гараже. Еще отмечу работу Екатерины Лукьяновой, ювелира и художника. Екатерина из ПЭТ-бутылок делает потрясающие украшения, похожие на венецианское стекло, но сделаны они из бутылки от колы. Катя делает сочетание пластика с серебром, и получается полноценное ювелирное изделие».

Фото: Вячеслав Балашев

По мнению руководителя компании по разработке бионических протезов Ильи Чеха, дизайн перестает быть чем-то уникальным, он должен быть проще и доступнее. Повседневные технологические вещи могут быть сразу произведены красивыми.

«Человек должен ценить искусство и пользоваться красивыми повседневными вещами, — отметил Илья Чех. — Не обязательно должен быть красивый Лексус, Лада тоже должна быть красивая».

По словам Вадима Кибардина, промышленного дизайнера, основателя собственного бренда, Россию ожидает перепроизводство товаров, вторичная и третичная переработка пластика и мусора.

В качестве одного из экспертов выступил томич Виктор Клименко, основатель Сибирского центра дизайна при Томском государственном университете. Виктор рассказал зрителям, что опытные образцы, представленные на конкурсе, будут изготавливаться авторами при поддержке команды Сибирского центра дизайна и поддержке ученых ТГУ.

Фото: Вячеслав Балашев

«Проект должен не уходить сильно в дизайн, забывая о технологиях, и слишком в технологии, забывая о дизайне — нужно найти золотую середину. Команда ученых из ТГУ поможет с технологиями, а сотрудники Сибирского центра дизайна помогут с дизайном», — рассказал Виктор Клименко.

Основатель Сибирского центра дизайна также рассказал ТВ2 о разработке прототипов в Томске.



Только у победителей есть возможность воплотить свой проект в жизнь?



«Не только у победителей, мы готовы консультировать и других ребят, как правильно оформить заявку, составить спецификацию и в каком виде это подать».

Какова роль самого участника в производстве прототипа?

«Участники пройдут весь цикл и будут задействованы на всех этапах».

Сколько проектов представлено томичами?

«Томичи представили достаточно много работ, это 3 % от всех заявок, 15-20 работ, и это предмет моей гордости за родной Томск. Радует, то что в конкурсе, где томичей никогда не было, наши земляки начали участвовать».

Проекты томичей, хоть и не попали в первую тройку, но весьма интересны и заслуживают дальнейшего развития. Например, Анна Лучагина разработала слуховой аппарат Sontrix, который позволяет по-новому взглянуть на это устройство, выглядит он как модный аксессуар. Разработка Анны Сербиновой - Energy under the heel, где в обувь предлагается внедрить электрогенератор, вырабатывающий при ходьбе электроэнергию для зарядки портативной техники. Алексей Кандауров разработал сенсорную поверхность для людей с ограниченными возможностями, проще говоря, это разделочная доска с вакуумным захватом для продуктов, позволяющая использовать одну руку при приготовлении пищи.

Приз зрительских симпатий достался Маргарите Зотовой за проект JellyFilt - фильтр для небольших водоемов, работающий за счет солнечной энергии. Маргарита, как и все победители, поедет в Томск реализовывать свой проект. Третье место заняли Илана Лаврова и Алексей Борискин с проектом Waterfall tap - умного смесителя, конструкция которого, используя датчики, подает нужное количество воды. Второе место заняла Яна Журкина. Проект, который она представила, называется Bumblebee - квадрокоптер, который, пролетая над лесом, сканирует очаги возгорания и передает сведения пожарным службам.

Приз за первое место вручал господин Сюдзи Суга - президент объединенной компании ООО «Тойота Мотор», получила его Буляш Тадаева, разработавшая пресс для переработки пластика. Буляш выходит в полуфинал международного конкурса и получает недельную путевку в Милан.