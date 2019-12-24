Добрые новости
24 декабря,
2019
1
фото
Новости

Российские банки планируют взимать комиссии за переводы по номеру телефона

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

C 1 января 2020 года переводы в системе быстрых платежей (СБП) станут для банков платными (0,5-3 рубля за транзакцию). В свою очередь кредитные организации начнут взимать комиссии с клиентов. Об этом пишет Znak.com.

Российские банки планируют взимать комиссии за переводы по номеру телефона

По данным Центробанка, в этом году объем переводов через СБП превысил 40 млрд рублей. В некоторых банках они занимают значительную долю. Так, в «Русском стандарте» доля переводов через СБП достигла 45,1 % от общей суммы переводов между физлицами.


Участники рынка констатируют, что рост переводов через СПБ в первую очередь обеспечен тем, что они для клиентов бесплатны, а еще по причине их удобства и скорости. Но период бесплатной работы этого сервиса для банков заканчивается и будут ли расти объемы переводов после введения комиссий — пока непонятно. На этот счет банкиры высказываются по-разному.


Некоторые банки уже ввели комиссии, но большинство все же не взимают плату. Среди тех, кто уже ввел комиссии, она составляет порядка 1 % от суммы перевода. Некоторые кредитные организации при этом ввели лимиты переводов, ниже которых комиссии не будет. Эксперты говорят, что рынку потребуется полгода-год для выработки комиссии, которая будет справедливой — недорогой для клиента и выгодной для банков.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.