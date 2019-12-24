Российские банки планируют взимать комиссии за переводы по номеру телефона

C 1 января 2020 года переводы в системе быстрых платежей (СБП) станут для банков платными (0,5-3 рубля за транзакцию). В свою очередь кредитные организации начнут взимать комиссии с клиентов. Об этом пишет Znak.com.

По данным Центробанка, в этом году объем переводов через СБП превысил 40 млрд рублей. В некоторых банках они занимают значительную долю. Так, в «Русском стандарте» доля переводов через СБП достигла 45,1 % от общей суммы переводов между физлицами.





Участники рынка констатируют, что рост переводов через СПБ в первую очередь обеспечен тем, что они для клиентов бесплатны, а еще по причине их удобства и скорости. Но период бесплатной работы этого сервиса для банков заканчивается и будут ли расти объемы переводов после введения комиссий — пока непонятно. На этот счет банкиры высказываются по-разному.





Некоторые банки уже ввели комиссии, но большинство все же не взимают плату. Среди тех, кто уже ввел комиссии, она составляет порядка 1 % от суммы перевода. Некоторые кредитные организации при этом ввели лимиты переводов, ниже которых комиссии не будет. Эксперты говорят, что рынку потребуется полгода-год для выработки комиссии, которая будет справедливой — недорогой для клиента и выгодной для банков.