Россияне согласны получать зарплату меньше трудовых мигрантов

Россияне запрашивают зарплату на линейных позициях в среднем на 6 % ниже, чем трудовые мигранты, сообщается на сайте сервиса по поиску работы Worki (входит в Mail.Ru Group).

Авторы проанализировали 1,7 млн откликов соискателей на вакансии кассиров, грузчиков, водителей, продавцов, охранников, уборщиков, официантов, курьеров и администраторов.



Самую большую разницу в зарплатных ожиданиях эксперты зафиксировали на вакансии водителя: она составила 14 %. Мигранты рассчитывают получить на этой позиции в среднем по России 54,5 тысячи рублей, россияне — 47 тысяч рублей. В меньшей степени разница между зарплатными ожиданиями ощущается на вакансиях, подразумевающих общение с клиентами, например, администраторов и продавцов (2,4 % в среднем).





В Москве зарплатные ожидания мигрантов и россиян отличаются меньше всего — в среднем на 640 рублей (1,6 %). В Санкт-Петербурге разница в ожиданиях почти в два раза больше — 1150 рублей (3,2 %). В Нижнем Новгороде и Самаре самая большая разница в зарплатных ожиданиях — 5150 рублей (18,3 %) и 2100 рублей (8,5 %) соответственно.





Что касается других крупных городов, то зарплатные ожидания кандидатов на позиции линейного персонала примерно одинаковы (4-7 %). В Екатеринбурге разница составляет 1740 рублей (6,7 %), в Ростове-на-Дону 1730 рублей (6,5 %), в Краснодаре 1510 рублей (5,8 %), в Новосибирске 1100 рублей (4,3 %), Челябинске 950 рублей (3,8 %) и Казани 660 рублей (2,6 %).