Россияне экономят на покупке лекарств из-за падения доходов

В 2019 году продажа лекарственных средств в России стала на 3,7 % меньше, чем годом ранее, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков DMS Droup. Это произошло впервые с 2015 года.





Согласно отчету компании, с января по май 2019 года было продано 2,1 млрд упаковок препаратов на сумму 415 млрд рублей. Процент выручки от медикаментов также снизился, он составил 1,2 %, хотя в прошлые годы выручка увеличивалась на 4−10 %.





По мнению гендиректора DMS Droup Сергея Шуляка, снижение уровня продаж связано с падением реальных доходов россиян.





На 970 миллионов рублей снизилась выручка от лекарств для борьбы с кожными заболеваниями. Также стали менее популярны противомикробные средства для системного использования и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.





При этом на фоне сокращения спроса на лекарственные препараты стали повышаться цены на них. Средняя стоимость упаковки препарата отечественного производителя выросла на 5,6 %, а цена импортных медикаментов на 8 %.





По данным опроса, 36 % граждан говорят о снижении потребительской доступности лекарств и медицинских услуг за последний год. Такие сведения представлены в ежемесячном мониторинге Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.





Снижение потребительской доступности означает, что треть респондентов теперь вынуждены экономить на лекарствах либо выбирать: купить необходимые препараты или что-то другое.





К 2023 году в России может быть запущена система полного или частичного государственного возмещения затрат, которые несут больные при покупке лекарств, заявила на прошлой неделе министр здравоохранения Вероника Скворцова. Предполагается, что бесплатные препараты смогут получать льготники, а для всех остальных категорий граждан появится дифференцированная система скидок.