Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об «углеродном налоге», сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.





В июне глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог». По его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы.





Сенаторы опасаются, что новый сбор может негативно сказаться на динамике роста экономики. В свою очередь в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.







Кроме того, поскольку тепло является полностью тарифицируемым видом энергии, принятие законопроекта приведет к росту тарифов для населения, пояснили эксперты. По данным Минэнерго России, каждый рубль нового сбора увеличит тариф на 1,2 рубля.





В Совфеде подчеркивают, что для начала необходимо разобраться с объемами вредных выбросов, а потом вносить поправки в законопроект.