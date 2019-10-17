Добрые новости
17 октября,
2019
Новости

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об «углеродном налоге», сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.


В июне глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог». По его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы.


Сенаторы опасаются, что новый сбор может негативно сказаться на динамике роста экономики. В свою очередь в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.


Кроме того, поскольку тепло является полностью тарифицируемым видом энергии, принятие законопроекта приведет к росту тарифов для населения, пояснили эксперты. По данным Минэнерго России, каждый рубль нового сбора увеличит тариф на 1,2 рубля.


В Совфеде подчеркивают, что для начала необходимо разобраться с объемами вредных выбросов, а потом вносить поправки в законопроект.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.