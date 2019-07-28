Россия переходит с бумажных паспортов на электронные. Насколько это возможно?

В 2022 году гражданам России выдадут последние бумажные паспорта — такое заявление сделал вице-премьер Максим Акимов. Первыми электронные документы начнут получать москвичи уже в 2020 году.

Новые паспорта внешне будут напоминать водительское удостоверение. Небольшая пластиковая карта с фотографией, постоянными личными данными — именем, датой и местом рождения, а также личная электронная подпись и QR-код.





В электронное удостоверение личности будет включен ряд других необходимых гражданам документов: СНИЛС и ИНН, а также водительские права. Возможно, новый документ будет содержать в себе и биометрические данные человека, например, отпечатки пальцев. Срок действия такого паспорта — 10 лет. Госпошлину за получение обещают сохранить прежней — 300 рублей.





Помимо физического носителя — пластиковой карты, у документа будет и виртуальная форма — мобильное приложение «Мой паспорт». Это приложение позволит совершать ряд операций без предъявления карты как таковой.





Переход к новому формату будет осуществляться постепенно, никакой массовой или насильной замены бумажного паспорта на электронный не планируется. Пластиковую карту можно будет получить при плановой замене документа в 20 и 45 лет или по собственному желанию. А граждане, которые после 45-го дня рождения еще успеют получить бумажный паспорт, если захотят, смогут пользоваться им до конца жизни.





Редакция ТВ2 поговорила со Всеволодом Мороцким, техническим директором компании Sibedge, занимающейся разработкой программного обеспечения, и узнала, чего стоит ждать от электронного документа.





По мнению эксперта, одна из главных функций нового паспорта — дублирующая, то есть он будет заменять сразу несколько документов.