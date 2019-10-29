«Россия как сон» от Наташи Юдиной: чем заняться в преддверии долгой зимы в Томске?
Сибирский филиал ГМВЦ «РОСИЗО» приглашает 6 ноября в 18.00 на первую лекцию, посвященную русскому искусству! «Просветительский цикл лекций «Специфика русского искусства. Россия как сон» по русскому искусству второй половины XX - начала XXI века отыскивает таинственный мотив сновидения в русском современном искусстве как несбывшейся грезе о русской
идее, дремлющей между востоком и западом, укутанной белыми снегами забвения, припорошенной холодным покрывалом Изиды», – говорится в анонсе проекта.
Зимний сон - это замороженное, таинственное состояние, похожее на феномен Пушкинской царевны из сказки, считает автор цикла лекций Наташа Юдина. Она собирается познакомить сибирского слушателя с искусством таких художников, как Валерий Кошляков, Илья Кабаков и Московский романтический концептуализм, Павел Пепперштейн, Тимур Новиков, Ростовское товарищество «Искусство или смерть», Александр Бродский, Виктор Пивоваров, Ольга и Александр Флоренские и другие.
На лекциях томичей ждет знакомство с терминологией современного искусства, разбор художественных критериев, обзор и просмотр фильмов, а также дискуссия в рамках цикла лекций «Специфика русского искусства. Россия как сон». Цикл рассчитан на 10 лекций и пройдет в зимний период, с ноября по февраль 2019-2020 года.
Для справки: Наташа Юдина, автор художественно-философического проекта «Страшные Сибирские Сны», экспонировавшегося в 2019 году в Центре Изящных Искусств BOZAR в Брюсселе в рамках проекта NEMOSKVA, в Париже, Санкт-Петербурге, Москве и родном городе Томске. Проект «Страшные Сибирские Сны» посвящен брутальному сибирскому сознанию и строится на антиномии «выжить искусству в Сибири невозможно, родиться такое искусство может только здесь». Первая лекция состоится 6 ноября в 19.00! Расписание следующих лекций – 20 ноября, 3, 17, 24 декабря.
Адрес: пер. Нахановича, 3а. Вход свободный!
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