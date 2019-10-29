«Россия как сон» от Наташи Юдиной: чем заняться в преддверии долгой зимы в Томске?

Сибирский филиал ГМВЦ «РОСИЗО» приглашает 6 ноября в 18.00 на первую лекцию, посвященную русскому искусству! «Просветительский цикл лекций «Специфика русского искусства. Россия как сон» по русскому искусству второй половины XX - начала XXI века отыскивает таинственный мотив сновидения в русском современном искусстве как несбывшейся грезе о русской

идее, дремлющей между востоком и западом, укутанной белыми снегами забвения, припорошенной холодным покрывалом Изиды», – говорится в анонсе проекта.



Зимний сон - это замороженное, таинственное состояние, похожее на феномен Пушкинской царевны из сказки, считает автор цикла лекций Наташа Юдина. Она собирается познакомить сибирского слушателя с искусством таких художников, как Валерий Кошляков, Илья Кабаков и Московский романтический концептуализм, Павел Пепперштейн, Тимур Новиков, Ростовское товарищество «Искусство или смерть», Александр Бродский, Виктор Пивоваров, Ольга и Александр Флоренские и другие.