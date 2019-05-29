Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз хамона и пармезана из-за границы

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не считает необходимым вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в Россию физическими лицами. Об этом он заявил во вторник журналистам после заседания российско-аргентинской межправительственной комиссии в Буэнос-Айресе.

«До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, - не вводить», - сказал он.





Как подчеркнул Данкверт, запреты на ввоз молочной и мясной продукции действуют «во всех цивилизованных странах».





«Не нужно политизировать и делать из этого большой проблемы. Почему все решили, что это хамон и пармезан? Вот допустим сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкаль», - сказал глава Россельхознадзора.





При этом он отметил, что молочные и мясные продукты могут представлять угрозу вне зависимости от ввозимого объема.





Ранее сообщалось, что национальная мясная ассоциация, в которую входят «Мираторг», «Черкизово», «Велком» и другие компании, предложила запретить частным лицам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования. Соответствующее письмо организация направила вице-премьеру Алексею Гордееву.

