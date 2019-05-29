Добрые новости
29 мая,
2019
1
фото
Новости

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз хамона и пармезана из-за границы

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не считает необходимым вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в Россию физическими лицами. Об этом он заявил во вторник журналистам после заседания российско-аргентинской межправительственной комиссии в Буэнос-Айресе.

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз хамона и пармезана из-за границы

«До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, - не вводить», - сказал он.


Как подчеркнул Данкверт, запреты на ввоз молочной и мясной продукции действуют «во всех цивилизованных странах».


«Не нужно политизировать и делать из этого большой проблемы. Почему все решили, что это хамон и пармезан? Вот допустим сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкаль», - сказал глава Россельхознадзора.


При этом он отметил, что молочные и мясные продукты могут представлять угрозу вне зависимости от ввозимого объема.


Ранее сообщалось, что национальная мясная ассоциация, в которую входят «Мираторг», «Черкизово», «Велком» и другие компании, предложила запретить частным лицам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования. Соответствующее письмо организация направила вице-премьеру Алексею Гордееву.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.