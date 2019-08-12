Россельхознадзор нашел фальсифицированные молокопродукты в томских магазинах

Помимо фальсификата, в десяти пробах нашли бактериальную загрязненность и несоответствие по содержанию жира и белка.





Сообщается, что фальсифицированная «молочка» была произведена в Челябинской, Калужской, Новосибирской и Московской областях, а также в Алтайском крае. В продукции местных производителей фальсификата не нашли.