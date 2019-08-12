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12 августа,
2019
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Россельхознадзор нашел фальсифицированные молокопродукты в томских магазинах

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Специалисты томского Россельхознадзора исследовали 67 проб молочной продукции, сообщает пресс-служба ведомства. В 12 образцах нашли фальсификат «молочки» растительными жирами. 

Россельхознадзор нашел фальсифицированные молокопродукты в томских магазинах

Помимо фальсификата, в десяти пробах нашли бактериальную загрязненность и несоответствие по содержанию жира и белка.


Сообщается, что фальсифицированная «молочка» была произведена в Челябинской, Калужской, Новосибирской и Московской областях, а также в Алтайском крае. В продукции местных производителей фальсификата не нашли. 

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