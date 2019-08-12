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Россельхознадзор нашел фальсифицированные молокопродукты в томских магазинах
3 часа назад
Специалисты томского Россельхознадзора исследовали 67 проб молочной продукции, сообщает пресс-служба ведомства. В 12 образцах нашли фальсификат «молочки» растительными жирами.
Помимо фальсификата, в десяти пробах нашли бактериальную загрязненность и несоответствие по содержанию жира и белка.
Сообщается, что фальсифицированная «молочка» была произведена в Челябинской, Калужской, Новосибирской и Московской областях, а также в Алтайском крае. В продукции местных производителей фальсификата не нашли.
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