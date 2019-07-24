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24 июля,
2019
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Росприроднадзор: В Иркутской области может случиться «экологический Чернобыль»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Росприроднадзор настаивает на создании госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава Росприроднадзора Светлана Родионова.

Светлана Родионова
Светлана Родионова

«Усольехимпром» — это предприятие по производству хлора и других химических веществ, которое нанесло большой экологический вред Иркутской области и было признано банкротом в 2017 году.

Это огромное химически опасное предприятие, которое находится в полуразрушенном состоянии. Нерадивые собственники выкачали из него последние ресурсы и бросили. Я недавно посещала этот объект и своими глазами увидела, что там происходит. Огромное количество ртутьсодержащих остатков, зараженное ртутью производство, которое нуждается в демеркуризации. В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там — никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», — рассказала Светлана Родионова «Известиям».

Пока сохраняется ситуация, говорит Родионова,  в которой собственник может получать доход, а потом, при уменьшении прибыли, переоформить объект на фирму-однодневку и исчезнуть. Она предлагает принять закон по ликвидации накопленного экологического ущерба. Работа над таким законопроектом в настоящий момент ведется в Минприроды.

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