Роспотребнадзор: в Томской области зафиксирован рост детей, заразившихся педикулезом

За последние пять лет отмечается тенденция роста числа заболевших педикулезом, сообщает областной Роспотребнадзор.





«В 2018 году, в сравнении с предыдущим годом, был отмечен рост заболеваемости педикулезом на 4%, зарегистрировано 1792 случая, показатель заболеваемости составил 166,2 на 100 тыс. населения, при этом среднемноголетний уровень был превышен на 3% (ИП -161,5 на 100 тыс. населения). В структуре заболеваемости педикулезом детское население до 17 лет составило 76,0%. Наиболее поражаемой группой, как и в предыдущем году, остаются школьники 7-14 лет, среди которых зарегистрировано 1068 случаев», — говорится в сообщении.





Наибольшее число заболевших педикулезом в 2018 году приходилось на жителей Томска и составило 59,1% (1059 случаев).







В Томской области за семь месяцев 2019 года зарегистрировано 914 случаев педикулеза, что выше в 1,1 раз за аналогичный период 2018 года. Из числа зарегистрированных случаев педикулеза 67% приходится на детей до 17 лет. Регистрируется как головной, так и платяной педикулез.





Педикулез — заразное заболевание, вызываемое паразитированием на теле человека вшей. С целью профилактики педикулеза родителя необходимо: соблюдать правила личной гигиены, ежедневное расчесывание волос головы; регулярная уборка жилых помещений; не разрешать ребенку пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками.