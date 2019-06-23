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23 июня,
2019
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Роспотребнадзор: в Томской области риск заражения клещевыми инфекциями увеличивается

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

С наступлением теплой погоды риск заражения клещевыми инфекциями увеличивается. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Томской области.

Роспотребнадзор: в Томской области риск заражения клещевыми инфекциями увеличивается

«Это связано с биологической активностью самих паразитов, которые особенно активизируются в сухую и жаркую погоду», — говорится в пресс-релизе.

В медучреждения за последнюю неделю обратилось почти четыре тысячи человек со случаями укусов клещей. На сайте ведомства говорится, что среди них только 800 детей. Наибольшее число пострадавших от укусов клещей в городе Томске — три тысячи.


Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области обратилось больше 14 тысяч человек.  За последнюю неделю прививки от клещевого энцефалита получили больше 600 человек, в том числе 149 детей.


По данным на 19 июня, в Томской области проведено противоклещевых обработок на территории 2069 га, в летних оздоровительных учреждениях обработано 287 га.

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