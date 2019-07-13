Роспотребнадзор: в томских водоемах нашли яйца гельминтов

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области провели анализ качества воды водоемов, где чаще всего купаются местные жители. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.

Яйца гельминтов (паразитов) специалисты обнаружили в четырех водоемах: в озере ТНХК в Томске, в озере Степановское в микрорайоне Степановка, на правом берегу Томи в районе Коммунального моста, а также в Ушайке в поселке Восточный.





Отмечается, что вода в Томи в районе Семейкиного острова, в устье реки Ушайки, в озере Беленькое в селе Тимирязевское и в озере поселка Кисловка соответствует требованиям санитарного законодательства по паразитологическим показателям.