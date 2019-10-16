Роспотребнадзор: В Томске за десять лет не было ни одного случая смерти от гриппа у привитых

В Томской области за десять лет не было ни одного случая серьезных осложнений после прививки против гриппа или смерти прошедших вакцинацию томичей. Об этом сообщается на сайте областного управления Роспотребнадзора.

«За последнее десятилетие на территории Томской области активно используются вакцины против гриппа разных производителей. При этом не зарегистрировано ни одного случая поствакцинального осложнения и летального случая от гриппа у привитых», — говорится в сообщении ведомства.





Отмечается, что с 7 по 13 октября количество заболевших ОРВИ уменьшилось. По сравнению с предыдущей неделей снижение заболеваемости составило 16 % по Томской области, 20,2 % – по Томску. Уровни заболеваемости ОРВИ ниже эпидемических порогов. По данным лабораторного мониторинга, среди населения циркулируют вирусы негриппозной этиологии: парагрипп, адено- и риновирусы.





За прошедшую неделю в Томской области привились 26 174 человека, в том числе 6509 детей. С начала прививочной кампании в Томской области прививки от гриппа получили 166 850 человек, из них 117 710 взрослых и 49 140 детей, что составляет 17,3 % от численности населения Томской области.





Ранее региональный Роспотребнадзор отмечал, что родители в Томской области все чаще отказываются от прививок. А ректор СибГМУ Ольга Кобякова призывала ставить прививки, в том числе и от гриппа.