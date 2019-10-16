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16 октября,
2019
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Роспотребнадзор: В Томске за десять лет не было ни одного случая смерти от гриппа у привитых

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томской области за десять лет не было ни одного случая серьезных осложнений после прививки против гриппа или смерти прошедших вакцинацию томичей. Об этом сообщается на сайте областного управления Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор: В Томске за десять лет не было ни одного случая смерти от гриппа у привитых

«За последнее десятилетие на территории Томской области активно используются вакцины против гриппа разных производителей. При этом не зарегистрировано ни одного случая поствакцинального осложнения и летального случая от гриппа у привитых», — говорится в сообщении ведомства.


Отмечается, что с 7 по 13 октября количество заболевших ОРВИ уменьшилось. По сравнению с предыдущей неделей снижение заболеваемости составило 16 % по Томской области, 20,2 % – по Томску. Уровни заболеваемости ОРВИ ниже эпидемических порогов. По данным лабораторного мониторинга, среди населения циркулируют вирусы негриппозной этиологии: парагрипп, адено- и риновирусы.


За прошедшую неделю в Томской области привились 26 174 человека, в том числе 6509 детей. С начала прививочной кампании в Томской области прививки от гриппа получили 166 850 человек, из них 117 710 взрослых и 49 140 детей, что составляет 17,3 % от численности населения Томской области.


Ранее региональный Роспотребнадзор отмечал, что родители в Томской области все чаще отказываются от прививок. А ректор СибГМУ Ольга Кобякова призывала ставить прививки, в том числе и от гриппа.

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