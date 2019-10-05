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05 октября,
2019
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Новости

Роспотребнадзор: родители в Томской области все чаще отказываются от прививок

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Роспотребнадзоре рассказали о статистике по поводу вакцинации в Томской области. Специалисты отметили, родители стали чаще отказываться от прививок против гриппа. 

Роспотребнадзор: родители в Томской области все чаще отказываются от прививок

Специалисты обращают внимание на низкую активность родителей и высокий процент их отказов от вакцинации детей против гриппа. 


«На сегодняшний день в регионе привито всего 7466 дошколят (25,6% от плана) и 22441 школьник (27,7% от плана). В связи с тем, что большое количество родителей подвержены общему безосновательному влиянию антипрививочного движения, причины отказа от прививки разные, но зачастую не имеют существенно-значимых доводов. За последнее десятилетие на территории Томской области активно реализуются вакцины против гриппа, при этом не зарегистрировано ни одного случая поствакцинального осложнения и летального случая от гриппа у привитых», — из сообщения Роспотребнадзора. 


По данным ведомства, с 23 по 29 сентября увеличилось количество заболевших ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей, прирост заболеваемости составил 4,6% — по Томской области, 8,7% — по Томску. В целом уровни заболеваемости ОРВИ ниже эпидемических порогов.


Отмечается, что прививки от гриппа можно получить в поликлинике по месту жительства, по месту работы, а также в прививочных кабинетах образовательных учреждений бесплатно. 

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