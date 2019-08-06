Роспотребнадзор просит томичей осторожно выбирать арбузы
Специалисты регионального Роспотребнадзора подготовили памятку о том, как правильно выбрать арбуз или дыню.
В первую очередь, по словам специалистов, бахчевые должны продаваться в местах санкционированной торговли – на рынках, в магазинах, торговых лотках, палатках с навесами.
«Не на газонах, обочинах дорог, остановочных пунктах, во дворах домов, с автомашин, с прилегающих к рынкам территорий - как правило, такая продукции реализуется без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, а антисанитарные условия реализации могут способствовать распространению инфекционных заболеваний», — объясняют специалисты.
Арбузы и дыни в местах продажи должны складироваться на поддонах и подтоварниках (не на полу, на земле).
«Продавцы должны быть обеспечены спецодеждой и личными медицинскими книжками, а также иметь документы, указывающие источник поступления и подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции (декларации о соответствии, товарно-транспортная накладная), свидетельство о проверке весоизмерительного прибора», — подчеркивают в Роспотребнадзоре.
Отметим, не стоит покупать дыни и арбузы частями или с надрезами — их продажа запрещена Санитарно-эпидемиологическими правилами.
«Не приобретайте резаные, треснувшие арбузы, с вмятиной, с признаками порчи, так как в этом случае резко возрастает риск загрязнения продукта микроорганизмами. Перед употреблением бахчевые необходимо тщательно вымыть под проточной водой, а разрезанный арбуз, дыня должны храниться в холодильнике», — добавляют специалисты.
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