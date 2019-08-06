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06 августа,
2019
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Роспотребнадзор просит томичей осторожно выбирать арбузы

ТВ2
ТВ2
18 часов назад

Специалисты регионального Роспотребнадзора подготовили памятку о том, как правильно выбрать арбуз или дыню.


В первую очередь, по словам специалистов, бахчевые должны продаваться в местах санкционированной торговли – на рынках, в магазинах, торговых лотках, палатках с навесами. 

Роспотребнадзор просит томичей осторожно выбирать арбузы
Фото: Елена Бронникова

«Не на газонах, обочинах дорог, остановочных пунктах,  во дворах домов, с автомашин, с прилегающих к рынкам территорий - как правило, такая продукции реализуется без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, а антисанитарные условия реализации могут способствовать распространению инфекционных заболеваний», — объясняют специалисты.


Арбузы и дыни в местах продажи должны складироваться на поддонах и подтоварниках (не на полу, на земле).


«Продавцы должны быть обеспечены спецодеждой  и личными медицинскими книжками, а также иметь документы, указывающие источник поступления и подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции (декларации о соответствии, товарно-транспортная накладная), свидетельство о проверке весоизмерительного прибора», — подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор просит томичей осторожно выбирать арбузы
Фото: Елена Бронникова

Отметим, не стоит покупать дыни и арбузы частями или с надрезами — их продажа запрещена Санитарно-эпидемиологическими правилами.


«Не приобретайте резаные, треснувшие арбузы, с вмятиной, с признаками порчи, так как в этом случае резко возрастает риск загрязнения продукта микроорганизмами. Перед употреблением бахчевые необходимо тщательно вымыть под проточной водой, а разрезанный арбуз, дыня должны храниться в холодильнике», — добавляют специалисты.  

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