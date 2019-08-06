Роспотребнадзор просит томичей осторожно выбирать арбузы

В первую очередь, по словам специалистов, бахчевые должны продаваться в местах санкционированной торговли – на рынках, в магазинах, торговых лотках, палатках с навесами.

Специалисты регионального Роспотребнадзора подготовили памятку о том, как правильно выбрать арбуз или дыню.

«Не на газонах, обочинах дорог, остановочных пунктах, во дворах домов, с автомашин, с прилегающих к рынкам территорий - как правило, такая продукции реализуется без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, а антисанитарные условия реализации могут способствовать распространению инфекционных заболеваний», — объясняют специалисты.





Арбузы и дыни в местах продажи должны складироваться на поддонах и подтоварниках (не на полу, на земле).





«Продавцы должны быть обеспечены спецодеждой и личными медицинскими книжками, а также иметь документы, указывающие источник поступления и подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции (декларации о соответствии, товарно-транспортная накладная), свидетельство о проверке весоизмерительного прибора», — подчеркивают в Роспотребнадзоре.