Роспотребнадзор опроверг данные о превышении содержания ртути в рыбе колпашевского завода

Лабораторные исследования управления Роспотребнадзора Томской области не зафиксировали превышения содержания ртути в продукции ООО «Колпашевский рыбозавод». Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Проведена плановая проверка, в ходе которой были отобраны три пробы речной рыбы: карась, язь, лещ. Были проведены лабораторные исследования, проверка завершена. Предельно допустимые концентрации ртути в рыбе не превышены», — пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ведомства.





Ранее сообщалось, что специалисты областного Россельхознадзора выявили нарушения при исследовании речной рыбы ООО «Колпашевский рыбозавод», которую использовали для производства пищевой продукции.



В свою очередь директор и совладелец завода Владимир Репко заявил агентству «Интерфакс-Сибирь», что он организовал проведение независимых экспертиз, которые не выявили превышения содержания ртути в рыбе. Он намерен обратиться с иском в суд о возмещении затрат на проведение экспертиз и имиджевого ущерба.