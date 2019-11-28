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28 ноября,
2019
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Роспотребнадзор опроверг данные о превышении содержания ртути в рыбе колпашевского завода

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Лабораторные исследования управления Роспотребнадзора Томской области не зафиксировали превышения содержания ртути в продукции ООО «Колпашевский рыбозавод». Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Роспотребнадзор опроверг данные о превышении содержания ртути в рыбе колпашевского завода

«Проведена плановая проверка, в ходе которой были отобраны три пробы речной рыбы: карась, язь, лещ. Были проведены лабораторные исследования, проверка завершена. Предельно допустимые концентрации ртути в рыбе не превышены», — пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ведомства.


Ранее сообщалось, что специалисты областного Россельхознадзора выявили нарушения при исследовании речной рыбы ООО «Колпашевский рыбозавод», которую использовали для производства пищевой продукции.


В свою очередь директор и совладелец завода Владимир Репко заявил агентству «Интерфакс-Сибирь», что он организовал проведение независимых экспертиз, которые не выявили превышения содержания ртути в рыбе. Он намерен обратиться с иском в суд о возмещении затрат на проведение экспертиз и имиджевого ущерба.

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