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22 августа,
2019
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Рослесхоз: экономический ущерб от пожаров составил около семи миллиардов рублей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Рослесхозе оценили экономический ущерб от лесных пожаров с начала 2019 года. Он составил около семи миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаила Клинова.

Рослесхоз: экономический ущерб от пожаров составил около семи миллиардов рублей

«Более точно назвать пока нельзя, потому что необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины», — сказал Михаил Клинов.


Клинов добавил, что в целом ситуация стабилизировалась. Общая площадь действующих лесных пожаров в Сибири по состоянию на среду составляет 1,121 миллиона гектаров, из них 1,013 миллиона — это труднодоступные территории.


Добавим, что в РФ активно тушат 124 лесных пожара на площади 107 746 гектаров. На данный момент режим ЧС введен в 4 регионах страны — Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае и двух районах Бурятии.

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