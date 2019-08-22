Рослесхоз: экономический ущерб от пожаров составил около семи миллиардов рублей

В Рослесхозе оценили экономический ущерб от лесных пожаров с начала 2019 года. Он составил около семи миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаила Клинова.

«Более точно назвать пока нельзя, потому что необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины», — сказал Михаил Клинов.





Клинов добавил, что в целом ситуация стабилизировалась. Общая площадь действующих лесных пожаров в Сибири по состоянию на среду составляет 1,121 миллиона гектаров, из них 1,013 миллиона — это труднодоступные территории.





Добавим, что в РФ активно тушат 124 лесных пожара на площади 107 746 гектаров. На данный момент режим ЧС введен в 4 регионах страны — Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае и двух районах Бурятии.