Роскомнадзор обвинил «Тайгу.инфо» в использовании матов

Издание «Тайга.инфо» получило уведомление от Роскомнадзора за использование нецензурных слов. Причина обвинений редакции «Тайги» не ясна — матерные слова в статьях журналисты заменяли на звездочки.

В уведомлении говорится, что главный редактор «Тайги.инфо» должен явиться для «дачи объяснений и (или) составления протокола об административном правонарушении».

Пришла бумага, в которой нам приписывают распространение нецензурной брани, — рассказал ТВ2 главред издания Василий Волнухин. — Это пока еще предупреждение, но мы не понимаем до конца, в чем нас обвиняют. Завтра пойдем в местное отделение Роскомнадзора выяснять.

О том, соответствует ли положениям кодекса об административных правонарушениях редакционная политика «Тайги.инфо», мы спросили юриста Центра защиты прав СМИ Светлану Кузеванову.

Василий Волнухин добавил, что «нецензурную лексику» Роскомнадзор увидел в цикле статей об избиении студента Новосибирского архитектурно-строительного колледжа . Возможно, претензии к «Тайге.инфо» у Роскомнадзора возникли после жалобы на издание директора этого колледжа, члена Общероссийского народного фронта Сергея Аверьяскина.

Роскомнадзор в своих разъяснениях указывал, что если нецензурные слова маскируются, то нарушением будут ситуации, в которых запрещенное слово однозначно можно установить в контексте фразы, — прокомментировала Светлана Кузеванова. — Например, если мат используется в рифму или из содержания фразы понятно, что именно за слово прячется за «звездочками». Поэтому надлежащая маскировка или нет, нужно смотреть в каждой конкретной ситуации. Когда слово полностью состоит из «звездочек», то сложно представить, каким образом оно может быть очевидно узнаваемо. Создается ощущение, что Роскомнадзор видит мат даже там, где его нет или он сильно спрятан от глаз читателей.

В апреле 2019 года Роскомнадзор заблокировал ярославские издания «Яркуб» и СМИ 76. Причиной блокировки «Яркуб» ведомство назвало статью о суициде подростка с аутизмом. Однако главный редактор издания Марина Седнева связала блокировку с отказом удалить новость об оскорбительной надписи про Путина на колоннах здания городского МВД. Разблокировали новостные сайты только после удаления фотографий с оскорбительной надписью. Журналисты сочли действия ведомства цензурой.





Согласно вступившему в силу 29 марта закону, нарушениями будут считаться материалы, «в неприличной форме» отзывающиеся об обществе, государстве, государственных символах (флаге, гербе и гимне), Конституции и органах государственной власти (парламенте, правительстве, судах и президенте).





Роскомнадзор будет блокировать эти публикации в досудебном порядке по обращению Генпрокуратуры. Нарушение предполагает штрафы от 30 до 100 тысяч рублей, повторное нарушение грозит арестом на срок до 15 суток или штрафом от 100 до 200 тысяч. Третье и следующие нарушения — от 200 до 300 тысяч.





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