Росгвардия взыскала неустойку с компании сына спикера думы Томской области

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск ФГУП «9 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации» (относится в Росгвардии) к северскому ООО «Инвестиционно-строительная компания «Траст». Компания «Траст», директором которой являлся сын спикера областной думы Михаил Волохов, не достроила дома для сотрудников Росгвардии. Объем неустойки, взысканной по суду, составил свыше 26 миллионов рублей.

Ранее следователи управления МВД по ЗАТО предъявили руководителю компании Михаилу Волохову обвинение в мошенничестве, «совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальный срок наказания по этой статье — до десяти лет лишения свободы.





Согласно материалам дела, бизнесмен был задержан 31 января по подозрению в хищении 38 млн рублей при строительстве многоквартирного дома для военнослужащих Внутренних войск МВД (с 2016 года — войска Национальной гвардии). Дом должны были построить в Северске, где дислоцированы ​специальные части Росгвардии по охране СХК. Сумма контракта составила свыше 180 млн руб. В документах на сайте Единой информационной системы госзакупок речь идет о строительстве дома на 130 квартир. Подпись под контрактом ставил Волохов.



В отдельное производство было выделено уголовное дело об отмывании шести миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги Волохов перечислил в рамках договора подряда подконтрольной себе же фирме «Макрон».





Во время следствия Михаил Волохов находился на свободе. Суд запретил ему покидать пределы региона и общаться со свидетелями, за исключением членов семьи и некоторых сотрудников. В конце июня дело Волохова передали в суд.





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