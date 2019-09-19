Росгвардия приглашает томичей на вальс

Социальная акция Росгвардии «Вальс нашей молодости» начнется на площади Ново-Соборной в пятницу, 20 сентября, в 17 часов. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.





«Мероприятие в Томске пройдет в рамках всероссийской ведомственной акции, приуроченной предстоящему Международному дню пожилых людей (отмечается ежегодно 1 октября)», — говорится в сообщении.





В программе выступление военного оркестра и ансамбля «Люди в погонах» Северского соединения Росгвардии, творческих коллективов Томского кадетского корпуса, детско-юношеского клуба «Фрегат», ансамбля кавказского танца «Ловзар». На акции выберут лучшую танцующую пару.