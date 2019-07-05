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05 июля,
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Росгвардейцы устроили рейд в палаточном лагере мигрантов под Новосибирском

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Полицейские и росгвардейцы нагрянули в палаточный лагерь мигрантов под Новосибирском. В мае 2019 года сотрудники МВД задержали в этом же лагере 72 человека.

Видео: Управление МВД по Новосибирской области

Палаточный лагерь мигрантов полицейские нашли рядом с железнодорожной станцией «Сады». В ходе очередной операции «Нелегальный мигрант» сотрудники проверили 57 приезжих из стран ближнего зарубежья.


На 44 иностранцев составили 52 административных протокола, 32 из которых — за нарушение правил въезда в РФ. Им грозит денежный штраф и выдворение за пределы страны.

Росгвардейцы устроили рейд в палаточном лагере мигрантов под Новосибирском

28 мая 2019 года полицейские и ОМОН уже посещали этот лагерь. Тогда сотрудники задержали и доставили в отдел 72 иностранцев и составили 72 протокола о нарушении.

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