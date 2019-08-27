Росатом поддержит три социальных проекта из Северска

Три северские организации получили финансовую поддержку Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», передает обладминистрация.





Спортивная школа «Лидер» получила 1,3 млн рублей на проект «Футбол без границ», в рамках которого пройдут девять спортивных состязаний, в том числе соревнования по робофутболу. Охват проекта: 2000 человек в возрасте от 5 до 60 лет.





Ресурсный центр образования Северска получил миллион рублей для популяризации здорового образа жизни — «Здоровье под контролем». Центр также будет проводить занятия для детей по научно-техническому творчеству, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Участие в проекте примут более 1500 дошкольников и школьников в возрасте от 5 до 18 лет.





Социальный проект «Траектория здоровья» общественной организации «Верный путь», направленный на развитие культуры сохранения физического и психического здоровья у подростков, получил от «Росатома» почти миллион рублей. Это позволит вовлечь в программы проекта около 2000 детей в возрасте 14-16 лет.





Напомним, что территория опережающего развития в Северске является составной частью проекта создания в регионе центра «ИНО Томск». Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании ТОР 15 февраля 2019 года. Проект предусматривает формирование в ЗАТО кластера ядерных технологий, а также развитие неядерных производств. Северская ТОР будет иметь химико-технологическую специализацию и станет третьей территорией льготного налогообложения в регионе после открытой десять лет назад ОЭЗ и промышленных парков, которые должны были заработать еще в 2016 году.