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27 августа,
2019
Новости

Росатом поддержит три социальных проекта из Северска

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Три северские организации получили финансовую поддержку Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», передает обладминистрация.


Спортивная школа «Лидер» получила 1,3 млн рублей на проект «Футбол без границ», в рамках которого пройдут девять спортивных состязаний, в том числе соревнования по робофутболу. Охват проекта: 2000 человек в возрасте от 5 до 60 лет.


Ресурсный центр образования Северска получил миллион рублей для популяризации здорового образа жизни — «Здоровье под контролем». Центр также будет проводить занятия для детей по научно-техническому творчеству, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Участие в проекте примут более 1500 дошкольников и школьников в возрасте от 5 до 18 лет.


Социальный проект «Траектория здоровья» общественной организации «Верный путь», направленный на развитие культуры сохранения физического и психического здоровья у подростков, получил от «Росатома» почти миллион рублей. Это позволит вовлечь в программы проекта около 2000 детей в возрасте 14-16 лет.


Напомним, что территория опережающего развития в Северске является составной частью проекта создания в регионе центра «ИНО Томск». Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании ТОР 15 февраля 2019 года. Проект предусматривает формирование в ЗАТО кластера ядерных технологий, а также развитие неядерных производств. Северская ТОР будет иметь химико-технологическую специализацию и станет третьей территорией льготного налогообложения в регионе после открытой десять лет назад ОЭЗ и промышленных парков, которые должны были заработать еще в 2016 году.

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