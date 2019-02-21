Росатом и АСИ поддержат преобразование молодежных улиц – Усова, Вершинина и Лыткина

Участники проекта «Живая лаборатория Томска: эксперимент №1» предлагают сделать экспериментальными три студенческие улицы города – Лыткина, Усова и Вершинина. Координаторы проекта заявляют, что главная их цель – вернуть жизнь на улицы города, сделать их комфортными, интересными и функциональными. «Живая лаборатория Томска: эксперимент №1» – это международный проект, появившийся по инициативе консорциума партнеров из России и Нидерландов. Реализует проект – междисциплинарная команда из молодых специалистов, которых поддерживают опытные профессионалы.

Проект «Живая лаборатория Томска: эксперимент № 1» получит федеральную поддержку. Команда томичей, в которую вошли представители ТГАСУ, органов власти, общественности и бизнеса, прошла отбор в акселерационной программе Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Росатома «100 городских лидеров». Теперь томичи смогут получить поддержку от федеральных структур и использовать краудсорсинговую платформу для обсуждения своих проектов с наставниками и экспертами.

«Живая лаборатория Томска» – это лаборатория в реальных условиях, это городские улицы, на которых мы будем проводить эксперименты, применяя решения для умного города и для создания современной высококачественной комфортной городской среды, —рассказывала на презентации проекта Ника Еремина, начальник международного научного отдела ТГАСУ. В консорциум вошли партнеры из Нидерландов и России, представители архитектурных бюро, университетов и органов власти. Мы хотим делать дизайн неотрывно от тех людей, которые живут на этой территории и пользуются ею: работают, делают покупки и гуляют.

1 марта 2019 года команда «Живой лаборатории» представит свое видение благоустройства улицы Усова в «Точке кипения» в 17.00.

На ул. Усова новаторы предлагают сформировать современную урбанистическую среду, где подчеркнуты история места, научно-образовательная доминанта и международность студенческого сообщества.







Общая идея проекта — это соединение контрастов. Так, команда «Живой лаборатории» предлагает четную сторону улицыУсова сделать удобной для скоростного транзита. Ниши зданий по нечетной стороне Усова использовать для формирования общественных пространств каждые 100-150 метров для рекреации, социального взаимодействия и творческого самовыражения. «Таким образом, мы соединим два контрастных настроения на одной улице – «быстрое утро» и «расслабленный вечер», — поясняют свою концепцию молодые дизайнеры и архитекторы.



При проектировании озеленения «Живая лаборатория» решила использовать не только лиственные деревья, но и хвойные, чтобы добиться декоративности в течение всего года. «Для формирования ощущения природы в городе создаём озеленение на разных уровнях: многолетние травы создают нижний ярус, кустарники-средний, а деревья - верхний ярус. Мы запланировали эксперименты с геопластикой в городе, а также с газонами через использование многолетних почвопокровных растений», говорится в описании проекта».







Принять участие в обсуждении проекта «Живой лаборатории» могут все желающие.

