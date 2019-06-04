Родственникам разрешили посещать больных в реанимации

Президент подписал изменения в федеральный закон, согласно которому родственники смогут посещать пациентов во всех реанимациях, сообщает облздрав.





«В соответствии с документом законодательно закрепляется обязанность медицинской организации предоставлять родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента возможность посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий», — сообщает департамент здравоохранения региона.





Требования к организации посещений установит Минздрав. Отметим, в некоторых больницах региона посещения были доступны и ранее. Например, в больнице скорой медицинской помощи Томска родственники уже в течение года посещают близких.





Ранее депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина отмечала, что принятие данного законопроекта позволит нормативно закрепить право родственников и законных представителей на посещение больных в реанимационных отделениях.



