Родственникам разрешили посещать больных в реанимации

Президент подписал изменения в федеральный закон, согласно которому родственники смогут посещать пациентов во всех реанимациях, сообщает облздрав.
«В соответствии с документом законодательно закрепляется обязанность медицинской организации предоставлять родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента возможность посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий», — сообщает департамент здравоохранения региона.
Требования к организации посещений установит Минздрав. Отметим, в некоторых больницах региона посещения были доступны и ранее. Например, в больнице скорой медицинской помощи Томска родственники уже в течение года посещают близких.
Ранее депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина отмечала, что принятие данного законопроекта позволит нормативно закрепить право родственников и законных представителей на посещение больных в реанимационных отделениях.
«Вопрос о допуске родственников в отделения интенсивной терапии и реанимации поднимался общественностью неоднократно, в том числе и на прямой линии с президентом страны в 2016 году. Сейчас право допуска родственников к больному принадлежит главному врачу или заведующему отделением, и не всегда на свои просьбы о встрече с близким человеком граждане получают адекватную реакцию со стороны руководства больницы. Я считаю, что у людей должна быть нормативно закрепленная возможность посетить своих близких в тяжелые моменты жизни. Однако, при проработке законопроекта в дальнейшем необходимо учитывать и такие важные условия, как санитарно-эпидемиологическое состояние в помещениях, а также периоды интенсивного лечения и проведения реанимационных мероприятий, когда присутствие других лиц, кроме врачей, в реанимации недопустимо», — говорила она.