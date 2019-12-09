Родители томского детсада: Снег навис над козырьком и угрожает детям

Родители воспитанников детсада № 18 в селе Дзержинское жалуются на то, что снег со здания не убирается и уже навис над козырьком крыши. Весной 2019 года снег уже сходил с крыши этого детсада.





«В пятницу в садовскую группу в WhatsApp воспитатели написали сообщение, мол, будьте осторожны, возможен сход снега с крыши, меры принимаются. Сегодня (в понедельник, 9 декабря — прим. ред.) я привела ребенка в садик, снег не убран и нависает ниже козырька. Лента натянута по всему периметру, но объявлений никаких нет. Я пришла к заведующей спросить, почему снег до сих пор не убран. Она мне ответила, что сейчас на всех крышах снег торчит. В этом году весной у нас уже был резонанс по поводу снега, упал он вместе с арматурой, которая должна удерживать. Тогда дети только зашли в здание и все рухнуло, сейчас ничего не делается снова. В 8.22 пришло смс о том, что будьте осторожны, передние входы закрыты, вход только через запасной выход», — рассказывает родительница Анастасия.





Отметим, в феврале 2019 года с крыши детсада № 18 в селе Дзержинское сошла лавина снега и снесла снегодержатели. Снег обрушился у главного входа чуть позже, чем завершился прием детей. Этот сад — единственное дошкольное учреждение в селе.