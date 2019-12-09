Родители томского детсада: Снег навис над козырьком и угрожает детям
Родители воспитанников детсада № 18 в селе Дзержинское жалуются на то, что снег со здания не убирается и уже навис над козырьком крыши. Весной 2019 года снег уже сходил с крыши этого детсада.
«В пятницу в садовскую группу в WhatsApp воспитатели написали сообщение, мол, будьте осторожны, возможен сход снега с крыши, меры принимаются. Сегодня (в понедельник, 9 декабря — прим. ред.) я привела ребенка в садик, снег не убран и нависает ниже козырька. Лента натянута по всему периметру, но объявлений никаких нет. Я пришла к заведующей спросить, почему снег до сих пор не убран. Она мне ответила, что сейчас на всех крышах снег торчит. В этом году весной у нас уже был резонанс по поводу снега, упал он вместе с арматурой, которая должна удерживать. Тогда дети только зашли в здание и все рухнуло, сейчас ничего не делается снова. В 8.22 пришло смс о том, что будьте осторожны, передние входы закрыты, вход только через запасной выход», — рассказывает родительница Анастасия.
Отметим, в феврале 2019 года с крыши детсада № 18 в селе Дзержинское сошла лавина снега и снесла снегодержатели. Снег обрушился у главного входа чуть позже, чем завершился прием детей. Этот сад — единственное дошкольное учреждение в селе.
Как пояснила ТВ2 заведующая детсадом Наталья Добрянская, уборка снега запланирована на вторник, 10 декабря. Руководство приняло меры безопасности и огородило потенциально опасные выходы.
«Договорено, что завтра придут работники и нам сбросят. Все ограждено у нас, через эти входы никто не выходит из детей. У нас есть выход на хозяйственный двор, он, конечно, предназначен не для выхода детей, но временно выходы, в том числе на прогулку, будут осуществляться со двора, через него. Понятно, что это угроза, потому что установилась плюсовая температура. Мы еще в пятницу все оградили, красную ленту натянули, думали, что, может, за выходные подтает и снег скатится, он подвижку дал и висит. У нас заранее была договоренность на вторник, что придут сбрасывать», — объясняет заведующая.
По словам руководства детсада, на уборку снега руководство каждый раз нанимает работников. У учреждения нет средств на организацию постоянной очистки кровли.
«Возить снег на полигон – надо иметь где-то 300 тысяч, чтобы оплатить время КамАЗов, погрузчиков. Поэтому мы просто нанимаем рабочих и сбрасываем, обычно делаем это в конце января — начале февраля. Наученная прошлым годом, я считаю, что надо сбрасывать два раза. Сейчас все сбросим тем более, потому что ситуация усугубляется температурой, снег мокрый. Оставлять не собираюсь это просто так. <...> Погоду такую обещают до 20-х чисел, снег будет идти. В любом случае каждый день мы не сможем забрасывать людей на очистку. Надо иметь деньги, чтоб людям заплатили, никто не хочет бесплатно это делать», — говорит заведующая.
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