Родители: Школу в Белом Яре не могут отремонтировать в течение 3 лет
Белояровскую школу № 1 не могут отремонтировать с 2016 года. Родители учеников рассказали, что несмотря на все обещания представителей власти, здание находится в аварийном состоянии.
«У нас огромная проблема с 2016 года. В поселке есть школа, в которой обучается моя дочь и еще более 700 ребятишек, но школы-то как таковой нет. В 2016 году были выборы в районе, в ходе которых депутаты пообещали в школе № 1 сделать капитальный ремонт. На ремонт кровли были выделены средства, ее даже начали делать, однако когда разобрали, то увидели, что в стенах от крыши до основания есть огромные трещины. Крышу забросили, целый год крыша стоит без какой-либо кровли. Дождями там смыло все, школа разрушается. Теперь сумма ремонта в разы увеличилась», — рассказала ТВ2 жительница поселка Анна.
Дети с 2016 года обучаются на базе «Белоярской средней общеобразовательной школы № 2» и филиала Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса.
«Всех ребятишек разделили на две части — начальные классы и старшие. Начальные обучаются в школе № 2, старшие — в техникуме.В первую смену учатся во второй школе только 1 классы, а в техникуме учатся в первую смену 5, 9, 10 и 11 классы, кабинетов не хватает. Нет возможности дополнительно заниматься. Помещения в техникуме очень маленькие, ученики еле как помещаются. Родителям уже в течение трех лет обещают: «Мы все сделаем, все отремонтируем». Но мы видим, что школа только все больше разрушается», — говорит Анна.
Согласно информации на сайте школы, замена устаревшего материала покрытия кровли на металлический профиль будет осуществлена при поступлении денег. В конце декабря 2018 года был размещен тендер на проведение ремонтных работ. По итогам аукциона победителем была признана «Компания ПриоритетЪ», которая выполнит работы за 51,2 млн рублей. Согласно контракту работы должны быть выполнены в течение 90 дней со дня его заключения.
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