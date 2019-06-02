Родители: Школу в Белом Яре не могут отремонтировать в течение 3 лет

Белояровскую школу № 1 не могут отремонтировать с 2016 года. Родители учеников рассказали, что несмотря на все обещания представителей власти, здание находится в аварийном состоянии.

«У нас огромная проблема с 2016 года. В поселке есть школа, в которой обучается моя дочь и еще более 700 ребятишек, но школы-то как таковой нет. В 2016 году были выборы в районе, в ходе которых депутаты пообещали в школе № 1 сделать капитальный ремонт. На ремонт кровли были выделены средства, ее даже начали делать, однако когда разобрали, то увидели, что в стенах от крыши до основания есть огромные трещины. Крышу забросили, целый год крыша стоит без какой-либо кровли. Дождями там смыло все, школа разрушается. Теперь сумма ремонта в разы увеличилась», — рассказала ТВ2 жительница поселка Анна.





Дети с 2016 года обучаются на базе «Белоярской средней общеобразовательной школы № 2» и филиала Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса.





«Всех ребятишек разделили на две части — начальные классы и старшие. Начальные обучаются в школе № 2, старшие — в техникуме.В первую смену учатся во второй школе только 1 классы, а в техникуме учатся в первую смену 5, 9, 10 и 11 классы, кабинетов не хватает. Нет возможности дополнительно заниматься. Помещения в техникуме очень маленькие, ученики еле как помещаются. Родителям уже в течение трех лет обещают: «Мы все сделаем, все отремонтируем». Но мы видим, что школа только все больше разрушается», — говорит Анна.