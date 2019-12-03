Родители протестуют против закрытия центра детского творчества «Луч»

Власти города хотят реорганизовать центр детского творчества «Луч», куда ходят порядка 2500 детей. В 2020 году в помещениях на Алтайской, 95 будет произведен ремонт, а позднее открыт городской IT-клуб. Родители детей, посещающих данный центр, просят не закрывать его.

«В нашем районе есть единственный дом детского творчества, называется «Луч». Там детки поют, танцуют, рисуют, шьют, читают стихи, конструируют и учатся играть на музыкальных инструментах. Есть даже группы кратковременного пребывания, — рассказал ТВ2 Анатолий. — Мои дети ходят туда на рисование и музыку. Сейчас «Луч» собираются закрыть и открыть там центр технической направленности (компьютерные классы)».





В настоящее время родители собирают подписи в поддержку центра. Их можно оставить по адресу Алтайская, 95 (возле гардероба). Также родители направили письмо мэру Томска Ивану Кляйну, в котором попросили градоначальника не реорганизовывать центр.





«Мы поняли, что мнением родителей не интересуются. Многие родители вообще до недавнего времени были не в курсе грядущего слияния. <...> Мы не видим обоснованных причин для разрушения устоявшейся, проверенной годами системы работы нашего центра. <...> Для нас, родителей, центр детского творчества «Луч» является особым социумом, к которому принадлежит большое количество людей. Представителям общественности присоединение и реорганизация, а по факту ликвидация центра кажется радикальным процессом, затрагивающим интересы людей», — говорится в письме.