Добрые новости
03 декабря,
2019
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Новости

Родители протестуют против закрытия центра детского творчества «Луч»

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Власти города хотят реорганизовать центр детского творчества «Луч», куда ходят порядка 2500 детей. В 2020 году в помещениях на Алтайской, 95 будет произведен ремонт, а позднее открыт городской IT-клуб. Родители детей, посещающих данный центр, просят не закрывать его.

Родители протестуют против закрытия центра детского творчества «Луч»
Фото: https://vk.com/club146678423

«В нашем районе есть единственный дом детского творчества, называется «Луч». Там детки поют, танцуют, рисуют, шьют, читают стихи, конструируют и учатся играть на музыкальных инструментах. Есть даже группы кратковременного пребывания, — рассказал ТВ2 Анатолий. — Мои дети ходят туда на рисование и музыку. Сейчас «Луч» собираются закрыть и открыть там центр технической направленности (компьютерные классы)».


В настоящее время родители собирают подписи в поддержку центра. Их можно оставить по адресу Алтайская, 95 (возле гардероба). Также родители направили письмо мэру Томска Ивану Кляйну, в котором попросили градоначальника не реорганизовывать центр.


«Мы поняли, что мнением родителей не интересуются. Многие родители вообще до недавнего времени были не в курсе грядущего слияния. <...> Мы не видим обоснованных причин для разрушения устоявшейся, проверенной годами системы работы нашего центра. <...> Для нас, родителей, центр детского творчества «Луч» является особым социумом, к которому принадлежит большое количество людей. Представителям общественности присоединение и реорганизация, а по факту ликвидация центра кажется радикальным процессом, затрагивающим интересы людей», — говорится в письме. 

Родители протестуют против закрытия центра детского творчества «Луч»
Родители протестуют против закрытия центра детского творчества «Луч»

В свою очередь депутат Владимир Самокиш поднял вопрос о закрытии центра в ходе очередного собрания городской Думы. По словам депутата, письмо с просьбой не закрывать центр уже подписали больше 300 человек:

«Насколько я понимаю, сейчас происходит реорганизация центра детского творчества «Луч». В этом помещении хотят оборудовать IT-клуб. Это хороший городской проект, но раз он городской, то и его доступность должна быть хорошей. Там дважды год коммунальщики проводят раскопки, перед входом огромная лужа образуется, а мы туда хотим отправить детей со всего города изучать высокие технологии.  Де-факто получается, что мы сначала должны убрать одно пространство и только потом на этом месте получить другое, высокотехнологичное. Но может быть, есть альтернативные площадки для размещения IT-клуба — Кванториум, «Точка кипения». Тогда районный центр разрушен не будет».

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