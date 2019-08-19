Родители просят Путина легализовать запрещенные лекарства от эпилепсии

Родители детей, больных эпилепсией, отправили открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором просят разрешить продавать запрещенные в России лекарства, рекомендованные больным во всем мире. Копию обращения выложила на своей странице в Фейсбуке глава фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.





Письмо подписали родители из 82 регионов, в том числе и из Томской области в лице томички Любови Беляковой. В обращении говорится, что дети с диагнозом «фокальная эпилепсия» не могут получить необходимой помощи из-за отсутствия эффективных препаратов в России. Снять судороги и болевой синдром могут рекомендованные во всем мире препараты, например, «Фризиум» (клобазам), но они не зарегистрированы на территории страны. Заказывать и употреблять их вне закона.





«Мать просит лекарство, врач знает, какой препарат поможет, но не озвучивает название незарегистрированных, но действенных лекарств, ведь у него тоже есть ребенок. <...> Мать, руководствуясь мировым опытом лечения эпилепсии, предпринимает отчаянный шаг — приобретает незарегистрированный в Российской Федерации препарат», — говорится в письме.