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19 августа,
2019
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Новости

Родители просят Путина легализовать запрещенные лекарства от эпилепсии

ТВ2
ТВ2
29 минут назад

Родители детей, больных эпилепсией, отправили открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором просят разрешить продавать запрещенные в России лекарства, рекомендованные больным во всем мире. Копию обращения выложила на своей  странице в Фейсбуке глава фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.


Письмо подписали родители из 82 регионов, в том числе и из Томской области в лице томички Любови Беляковой. В обращении говорится, что дети с диагнозом «фокальная эпилепсия» не могут получить необходимой помощи из-за отсутствия эффективных препаратов в России. Снять судороги и болевой синдром могут рекомендованные во всем мире препараты, например, «Фризиум» (клобазам), но они не зарегистрированы на территории страны. Заказывать и употреблять их вне закона.


«Мать просит лекарство, врач знает, какой препарат поможет, но не озвучивает название незарегистрированных, но действенных лекарств, ведь у него тоже есть ребенок. <...> Мать, руководствуясь мировым опытом лечения эпилепсии, предпринимает отчаянный шаг — приобретает незарегистрированный в Российской Федерации препарат», — говорится в письме.

Родители просят Путина легализовать запрещенные лекарства от эпилепсии
Родители просят Путина легализовать запрещенные лекарства от эпилепсии
Родители просят Путина легализовать запрещенные лекарства от эпилепсии
Родители просят Путина легализовать запрещенные лекарства от эпилепсии
Родители просят Путина легализовать запрещенные лекарства от эпилепсии

Подписавшиеся просят президента найти решение для использования нелегализованных в России противоэпилептических лекарств.


С полным списком запрещенных в России психотропных и наркотических веществ можно ознакомиться здесь.

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