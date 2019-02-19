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19 февраля,
2019
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Роддомы Томской области получили 109 млн рублей на родовые сертификаты

ТВ2
ТВ2
46 минут назад

За 2018 год Фонд социального страхования (ФСС) Томской области перечислил 109 млн рублей 30 медорганизациям региона, сообщает пресс—служба ФСС. Деньги были переведены по программе «Родовой сертификат».


«Родовой сертификат» — государственная программа по оказанию медпомощи женщинам во время беременности, родов и в послеродовой период. В Томской области в программе участвуют 30 медицинских организаций. Этим организациям ФСС перечислил около 109 млн рублей за медицинские услуги, оказанные женщинам во время беременности, родов и в период наблюдения годовалых детей.


По данным поисково-мониторинговой системы томского ФСС за 2018 год в регионе родились 11 576 детей. 26% новорожденных появились в Областном перинатальном центре , 25% — в Родильном доме №4 (25 %) и еще 15% —Родильном доме имени Н.А. Семашко.

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