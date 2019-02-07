Добрые новости
07 февраля,
2019
1
фото
Новости

Режиссер фильма «28 панфиловцев» проведет мастер-класс в Томске

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томске мастер-класс проведет режиссер фильма «28 панфиловцев» Ким Дружинин. Режиссер расскажет о специфике короткометражного кино, проведет практическое занятие и ответит на вопросы.

Режиссер фильма «28 панфиловцев» проведет мастер-класс в Томске
Фото: предоставлено организаторами мастер-класса

«Предстоящая встреча с Кимом Дружининым стала одним из результатов студенческого фестиваля ВГИК, – рассказал ТВ2 организатор мастер-класса, томский режиссер Роман Дваладзе. – Мы пригласили Дружинина во время онлайн-тренинга на фестивале, и он согласился приехать в Томск и безвозмездно поддержать местных кинематографистов».


Роман Дваладзе добавил, что Томск с мастер-классом согласился посетить оператор-постановщик фильма «Черновик» Александр Тананов, но дата мероприятия пока не согласована.


Мастер-класс Кима Дружинина «Режиссура и продюсирование короткометражного кино» начнется 10 февраля в пространстве «Точка кипения». Подать заявку на участие, увидеть подробную программу мероприятия и связаться с организатором можно на этой платформе.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.