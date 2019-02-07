Режиссер фильма «28 панфиловцев» проведет мастер-класс в Томске

В Томске мастер-класс проведет режиссер фильма «28 панфиловцев» Ким Дружинин. Режиссер расскажет о специфике короткометражного кино, проведет практическое занятие и ответит на вопросы.

«Предстоящая встреча с Кимом Дружининым стала одним из результатов студенческого фестиваля ВГИК, – рассказал ТВ2 организатор мастер-класса, томский режиссер Роман Дваладзе. – Мы пригласили Дружинина во время онлайн-тренинга на фестивале, и он согласился приехать в Томск и безвозмездно поддержать местных кинематографистов».





Роман Дваладзе добавил, что Томск с мастер-классом согласился посетить оператор-постановщик фильма «Черновик» Александр Тананов, но дата мероприятия пока не согласована.





Мастер-класс Кима Дружинина «Режиссура и продюсирование короткометражного кино» начнется 10 февраля в пространстве «Точка кипения». Подать заявку на участие, увидеть подробную программу мероприятия и связаться с организатором можно на этой платформе.