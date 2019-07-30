Режим ЧС ввели в регионах Сибири из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен на территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в Бурятии. Об этом сообщили в МЧС по итогам селекторного совещания, которое провел первый заместитель министра России Александр Чуприян.

«Режим "Чрезвычайная ситуация в лесах" введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в республике Бурятия. Наиболее "горимыми" субъектами остаются — республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область», — отметили в ведомстве.





В результате увеличения очагов и площадей пожаров в этих регионах отмечается распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.







«Проводится круглосуточный мониторинг экологической обстановки», — утверждают в МЧС.





По данным на утро 29 июля, площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн га. В Красноярском крае горит около 993,1 тыс. га, в зоне контроля, где огонь не тушат, находится 81 пожар общей площадью 986,1 тыс. га. В Иркутской области огнем охвачено около 580 тыс. га, в зоне контроля действует 100 пожаров площадью 549,2 тыс. га. Кроме того, в Бурятии и Забайкалье горит 36,8 тыс. га леса.





Дым от пожаров развеялся над Западной Сибирью, но дошел до Урала и Казахстана. Чиновники не тушат большинство лесных пожаров, так как, по их словам, возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение. При этом петиция о введении на территории Сибири режима ЧС набрала свыше 300 тысяч подписей. Подписавшие петицию требуют начать немедленную борьбу с огнем.





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