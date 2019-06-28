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28 июня,
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Режим ЧС: в Иркутской области затопило около 2,5 тысяч домов

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Иркутской области после подъема воды в реках она затопила более 2,5 тысяч домов, населенные пункты обесточены, из-за подтопления перекрыта федеральная трасса.


Наводнение произошло в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах. К этому моменту подтоплены 2393 дома, в них живут около 6 тысяч людей, 1,5 тысячи из которых дети. При этом число подтопленных домов за сутки выросло в несколько раз: накануне, 27 июня, сообщалось о 500 пострадавших объектах. На территории Иркутской области действует режим ЧС.

Видео: vk.com/nsk38

Причинами ЧС называют сильные ливни, которые спровоцировали подъем уровня воды в реках. По оценкам синоптиков, вода в реках будет подниматься 20-30 июня, а уровень воды в реке Уда поднимется выше критической отметки на 1,5 метра.

Режим ЧС: в Иркутской области затопило около 2,5 тысяч домов
Фото: vk.com/nsk38
Режим ЧС: в Иркутской области затопило около 2,5 тысяч домов
Фото: vk.com/nsk38
Режим ЧС: в Иркутской области затопило около 2,5 тысяч домов
Фото: vk.com/nsk38

Жителей затопленных населенных пунктов эвакуируют. Из поселка Алыдгджер эвакуировали 56 жителей, из Привольного — 21 человека. Больше всего пострадал Нижнеудинск, где затопление происходит уже несколько дней. Сейчас от воды пострадали более тысячи домов, подтоплены аэропорт, три детсада, две школы, больница, кондитерская фабрика.

В городе отключены две электроподстанции, без света остались около 3,5 тыс. жилых домов. Остановлено два водозабора, не работает канализация. Запасы питьевой воды составляют четыре тонны, суточная норма ее выдачи — 2,5 литра на человека, — сообщили в областном правительстве.

Власти региона считают своей главной задачей не допустить гибели людей. Также сообщается, что на местах работают 256 человек и 46 единиц техники.


Также для движения всех видов транспорта закрыта федеральная трасса «Сибирь» Р-255.

Режим ЧС: в Иркутской области затопило около 2,5 тысяч домов

Реки затопили улично-дорожную сеть Нижнеудинска в пониженных формах рельефа. Высота воды в этих местах не позволяет осуществлять проезд легковых транспортных средств, — сообщил Упрдор «Прибайкалье».

Участок рекомендуют объезжать по маршруту Тайшет — Лесогорск — Чунский, через дорогу А-331 «Вилюй». На месте подтопления работают 20 дорожников и 25 единиц техники. 

Видео: телеграм-канал "Mash"
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