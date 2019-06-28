Режим ЧС: в Иркутской области затопило около 2,5 тысяч домов
В Иркутской области после подъема воды в реках она затопила более 2,5 тысяч домов, населенные пункты обесточены, из-за подтопления перекрыта федеральная трасса.
Наводнение произошло в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах. К этому моменту подтоплены 2393 дома, в них живут около 6 тысяч людей, 1,5 тысячи из которых дети. При этом число подтопленных домов за сутки выросло в несколько раз: накануне, 27 июня, сообщалось о 500 пострадавших объектах. На территории Иркутской области действует режим ЧС.
Причинами ЧС называют сильные ливни, которые спровоцировали подъем уровня воды в реках. По оценкам синоптиков, вода в реках будет подниматься 20-30 июня, а уровень воды в реке Уда поднимется выше критической отметки на 1,5 метра.
Жителей затопленных населенных пунктов эвакуируют. Из поселка Алыдгджер эвакуировали 56 жителей, из Привольного — 21 человека. Больше всего пострадал Нижнеудинск, где затопление происходит уже несколько дней. Сейчас от воды пострадали более тысячи домов, подтоплены аэропорт, три детсада, две школы, больница, кондитерская фабрика.
В городе отключены две электроподстанции, без света остались около 3,5 тыс. жилых домов. Остановлено два водозабора, не работает канализация. Запасы питьевой воды составляют четыре тонны, суточная норма ее выдачи — 2,5 литра на человека, — сообщили в областном правительстве.
Власти региона считают своей главной задачей не допустить гибели людей. Также сообщается, что на местах работают 256 человек и 46 единиц техники.
Также для движения всех видов транспорта закрыта федеральная трасса «Сибирь» Р-255.
Реки затопили улично-дорожную сеть Нижнеудинска в пониженных формах рельефа. Высота воды в этих местах не позволяет осуществлять проезд легковых транспортных средств, — сообщил Упрдор «Прибайкалье».
Участок рекомендуют объезжать по маршруту Тайшет — Лесогорск — Чунский, через дорогу А-331 «Вилюй». На месте подтопления работают 20 дорожников и 25 единиц техники.
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