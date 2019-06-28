Режим ЧС: в Иркутской области затопило около 2,5 тысяч домов

В Иркутской области после подъема воды в реках она затопила более 2,5 тысяч домов, населенные пункты обесточены, из-за подтопления перекрыта федеральная трасса.





Наводнение произошло в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах. К этому моменту подтоплены 2393 дома, в них живут около 6 тысяч людей, 1,5 тысячи из которых дети. При этом число подтопленных домов за сутки выросло в несколько раз: накануне, 27 июня, сообщалось о 500 пострадавших объектах. На территории Иркутской области действует режим ЧС.