Режим ЧС действует в двух сельских поселениях Томской области из-за перебоев с водоснабжением

Режим ЧС действует в двух сельских поселениях Томской области из-за перебоев с подачей холодной воды, сообщил вице-губернатор Томской области Игорь Толстоносов.





«Режим ЧС действует в Сергеевском сельском поселении Первомайского района в связи с отсутствием холодного водоснабжения, пока решения проблемы не видим. Аналогичная ситуация в Шегарском сельском поселении — в Мельниково и Нащеково», — сказал замгубернатора.





Ранее сообщалось, что из-за аварии на водоносной скважине в Мельникове и Нащекове без воды остались почти 9 тысяч жителей. Власти района решили временно сделать две резервные станции основными. Областной бюджет, в свою очередь, выделил 2,5 млн рублей на строительство новой скважины. Уже разработана проектно-сметная документация, проводится аукцион.





«Сбои водоснабжения пришлись на период похолодания, система ЖКХ дала сбой. Поэтому я прошу глав муниципальных образований держать ситуацию на контроле. Если нужна помощь, прошу обращаться в администрацию Томской области», — отметил Толстоносов.