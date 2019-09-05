Добрые новости
05 сентября,
2019
2
фото
Новости

Резьба по дереву или работа с глиной? Мастер-классы Фестиваля деревянного зодчества

ТВ2
ТВ2
1 час назад

8 сентября в Томске состоится первый Фестиваль деревянного зодчества, на котором будут организованы мастер-классы и представления от известных томских берестянщиков, гончаров, пряничных мастеров и резчиков по дереву.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 12:00 на ул. Дзержинского, 8. Рядом с домом № 4/1 будет проходить мастер-шоу резчиков по дереву, а возле дома № 16 начнется мастер-шоу известного томского гончара Андрея Салтана, который покажет, как делаются керамические изделия, и предоставит возможность гостям праздника поработать с глиной самостоятельно.

Резьба по дереву или работа с глиной? Мастер-классы Фестиваля деревянного зодчества
Фото: со страницы во ВКонтакте гончарной мастерской Салтан Андрея

На Дзержинского, 6 будет проходить мастер-класс по реставрации наличников, который организует общественная организация «ТОМск Сойер Фест». Каждый сможет убедиться, что участие в сохранении деревянной архитектуры под силу каждому.

В это же время возле дома № 6А состоится мастер-класс «Художественная резьба по бересте», который проведет преподаватель детской школы искусств № 8. Попробовать сделать вещицу из бересты сможет любой желающий. Возле дома № 12 состоится выставка-продажа имбирных пряников от пряничной мастерской Марии Пермяковой. При желании можно будет принять участие в творческом мастер-классе по росписи пряников и создать свой вкусный шедевр.

Резьба по дереву или работа с глиной? Мастер-классы Фестиваля деревянного зодчества
Фото: со страницы во ВКонтакте пряничной мастерской Марии Пермяковой

Напомним, с 12 до 18 часов Фестиваль деревянного зодчества на улице Дзержинского (от переулка Нечевский до Преображенского сквера) будет проходить в рамках празднования Дня томича. Всю программу праздника можно посмотреть здесь.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.