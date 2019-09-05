Резьба по дереву или работа с глиной? Мастер-классы Фестиваля деревянного зодчества

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8 сентября в Томске состоится первый Фестиваль деревянного зодчества, на котором будут организованы мастер-классы и представления от известных томских берестянщиков, гончаров, пряничных мастеров и резчиков по дереву.



Торжественное открытие фестиваля состоится в 12:00 на ул. Дзержинского, 8. Рядом с домом № 4/1 будет проходить мастер-шоу резчиков по дереву, а возле дома № 16 начнется мастер-шоу известного томского гончара Андрея Салтана, который покажет, как делаются керамические изделия, и предоставит возможность гостям праздника поработать с глиной самостоятельно.

Фото: со страницы во ВКонтакте гончарной мастерской Салтан Андрея

На Дзержинского, 6 будет проходить мастер-класс по реставрации наличников, который организует общественная организация «ТОМск Сойер Фест». Каждый сможет убедиться, что участие в сохранении деревянной архитектуры под силу каждому.



В это же время возле дома № 6А состоится мастер-класс «Художественная резьба по бересте», который проведет преподаватель детской школы искусств № 8. Попробовать сделать вещицу из бересты сможет любой желающий. Возле дома № 12 состоится выставка-продажа имбирных пряников от пряничной мастерской Марии Пермяковой. При желании можно будет принять участие в творческом мастер-классе по росписи пряников и создать свой вкусный шедевр.

Фото: со страницы во ВКонтакте пряничной мастерской Марии Пермяковой