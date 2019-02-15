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15 февраля,
2019
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Рейсы из Томска в Нижневартовск и Уфу возобновятся в конце февраля

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Авиакомпания «Ямал»  возобновляет рейсы  по маршруту Уфа – Нижневартовск – Томск – Нижневартовск –Уфа, сообщает томский аэропорт на своем сайте.


Полеты возобновятся 24 февраля 2019 года. Рейсы будут выполнять по средам и воскресеньям на самолете Bombardier  CRJ - 200. 


«Вылет из Уфы в 08:40, прибытие в Нижневартовск в 10:45. Вылет из Нижневартовска в 11:30, прибытие в Томск в 14:45. Вылет из Томска в 15:45, прибытие в Нижневартовск в 15:00. Вылет из Нижневартовска в 15:55, прибытие в Уфу в 18:15. Для каждого аэропорта указано местное время», — говорится на сайте аэропорта.


Рейсы из Томска в Нижневартовск и Уфу возобновятся в конце февраля
Фото: ТВ2

Путь из Томска в Нижневартовск займет 1 час и 15 минут, долететь из Томска до Уфы можно за 4,5 часа. Стоимость билета до Нижневартовска в одну сторону составит 7611 (без учета сборов), билет на маршрут Томск-Уфа обойдется в 15 775 в одну сторону без учета сборов. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании и во всех авиакассах города. 


Добавим, авиамаршрут Уфа – Нижневартовск – Томск – Нижневартовск – Уфа создан для расширения сети региональных маршрутов по договоренности администрации Томской области и аэропорта. 

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