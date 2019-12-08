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Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой на трассе Томск-Колпашево. Есть погибшие
30 минут назад
Рейсовый автобус №524 Томск — Молчаново столкнулся на трассе с легковой машиной, два человека погибли, сообщает УМВД по региону.
Смертельная авария произошла сегодня на 154-м километре автодороги Томск - Каргала - Колпашево.
«По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей «Тойота Филдер» и микроавтобус Peugeot Boxer. В результате происшествия водитель и пассажир «Тойоты» скончались до приезда скорой медицинской помощи. Семь человек доставлены в медицинское учреждение»,– сообщили в ведомстве.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, движение регулируют инспекторы ДПС.
Свидетелей и очевидцев просьба обратиться по телефону: 83825121270
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