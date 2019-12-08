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08 декабря,
2019
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Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой на трассе Томск-Колпашево. Есть погибшие

ТВ2
ТВ2
30 минут назад

Рейсовый автобус №524 Томск — Молчаново столкнулся на трассе с легковой машиной, два человека погибли, сообщает УМВД по региону. 

Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой на трассе Томск-Колпашево. Есть погибшие
Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой на трассе Томск-Колпашево. Есть погибшие

Смертельная авария произошла сегодня на 154-м километре автодороги Томск - Каргала - Колпашево. 


«По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей «Тойота Филдер» и микроавтобус Peugeot Boxer. В результате происшествия водитель и пассажир «Тойоты» скончались до приезда скорой медицинской помощи. Семь человек доставлены в медицинское учреждение»,– сообщили в ведомстве.


На месте происшествия работают сотрудники полиции, движение регулируют инспекторы ДПС.


Свидетелей и очевидцев просьба обратиться по телефону: 83825121270

Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой на трассе Томск-Колпашево. Есть погибшие
Фото: УМВД по региону
Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой на трассе Томск-Колпашево. Есть погибшие
Фото: УМВД по региону
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