Добрые новости
14 февраля,
2019
Новости

Рейс «Аэрофлота» Томск — Москва отменен из-за метеоусловий

ТВ2
ТВ2
17 часов назад

Сегодня, 13 февраля, «Аэрофлот» отменил рейс Шереметьево — Томск и обратно из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. 


«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 13 февраля», — сообщает пресс-служба «Аэрофлота».


Всего на 13 февраля компания отменила 76 рейсов, связанных с аэропортом Шереметьево. Еще 24 рейса «Аэрофлот» перенес на более позднее время.


В связи с массовой отменой рейсов Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Ведомство устанавливает причины отмены рейсов и проверяет то, как соблюдаются права пассажиров. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.