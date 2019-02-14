Рейс «Аэрофлота» Томск — Москва отменен из-за метеоусловий

Сегодня, 13 февраля, «Аэрофлот» отменил рейс Шереметьево — Томск и обратно из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.





«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 13 февраля», — сообщает пресс-служба «Аэрофлота».





Всего на 13 февраля компания отменила 76 рейсов, связанных с аэропортом Шереметьево. Еще 24 рейса «Аэрофлот» перенес на более позднее время.





В связи с массовой отменой рейсов Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Ведомство устанавливает причины отмены рейсов и проверяет то, как соблюдаются права пассажиров.